Temptation Island, la confessione di Filippo Bisciglia: "Chi è la mia coppia preferita"

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, l'amato reality delle tentazioni, si è raccontato in un' intervista al settimanale Gente. La scorsa settimana è tornato in onda il programma prodotto dalla Fascino per la sua seconda edizione a distanza di pochi mesi da quella estiva, confermandosi un successo granitico per la rete ammiraglia Mediaset di Canale 5.

Temptation Island, Filippo Bisciglia: "Siria e Matteo mi hanno fatto piangere"

Temptation riesce a coinvolgere una numero incredibile di persone che incollate al piccolo schermo, animano anche i social con citazioni, meme e considerazioni sulle coppie che spesso divino l'opinione. Martedì 17 settembre prossimo, ci aspetta il secondo appuntamento con le sette coppie protagoniste: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Mirco e Giulia; Anna e Alfred; Fabio e Sara; Alfonso e Federica; Michele e Millie.

Al diretto da Umberto Brindani, Filippo ha parlato del successo del programma motivandolo, soprattutto per il fatto che ci si immedesima nelle varie dinamiche delle coppie, trovando aspetti che ci accomunano con loro. Bisciglia ha poi rivelato quale coppia lo ha particolarmente colpito nella scorsa edizione:

"Diverse, ma a giugno Siria e Matteo mi hanno fatto proprio piangere, Ho visto due ragazzi che si amavano crescere ed imparare dai propri errori, Matteo è maturato, si è reso conto che la sua fidanzata era cambiata e, se non fosse cambiato anche lui, l’avrebbe persa."

Nel futuro del conduttore ci sarebbero anche altri progetti televisivi. L'ex gieffino ha infatti rivelato quali programmi avrebbe il piacere di condurre:

"Reazione a catena, mi piacciono i quiz, i game show, i giochi anche musicali. nel cassetto avrei pronto una sorta di “gioco delle coppie” in versione moderna, chissà che non riesca a farlo. Non lascerei mai Temptation Island, ma mi piacerebbe , contemporaneamente, misurarmi con un altro format che parli di coppie e di giovani."

Nato a Roma il 24 giugno 1977, ha raggiunto la popolarità partecipando alla sesta edizione del "Grande Fratello" nel 2006, dove si è fatto conoscere per il suo carattere affabile e la sua storia personale. Dopo il Grande Fratello, Filippo ha lavorato in televisione come conduttore e attore, ma il vero successo è arrivato con la conduzione di Temptation Island a partire dal 2014. Grazie alla sua capacità di instaurare empatia con i concorrenti e al suo stile di conduzione, è diventato uno dei volti più apprezzati del reality. Nel corso degli anni, Bisciglia ha anche partecipato a diversi programmi come concorrente, tra cui Tale e Quale Show nel 2017, dove ha dimostrato le sue doti canore e di intrattenitore e in Amici Celebrities nel 2019 in cui ha partecipato con la sua compagna, Pamela Camassa che ha vinto l'edizione.

