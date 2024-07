Temptation Island, l'influencer che ha condiviso le chat con Lino Giuliano minacciata da Alessia Pascarella

Gossip TV

Una delle coppie di questa edizione di Temptation Island è quella formata da Alessia Pascarella e da Lino Giuliano. Dopo che un'influencer ha pubblicato le prove delle chat con quest'ultimo, Alessia è intervenuta con delle minacce. Ecco cosa è successo!

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island ci sono Lino Giuliano e Alessia Pascarella. La coppia ha deciso di prender parte al reality dei sentimenti di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia perché Alessia sente di non potersi fidare di Lino, sul quale ha ricevuto più di una segnalazione. Dopo la prima puntata del reality, la tiktoker Andy Respiggi ha condiviso una chat in cui Lino Giuliano le inviava foto a sfondo sessuale e, nonostante il destino della coppia sia ancora incerto per gli spettatori, l'influencer ha rivelato di aver subito delle minacce da parte di Alessia Pascarella.

Temptation Island, Andy Respiggi smaschera Lino Giuliano, ma Alessia Pascarella è pronta al contrattacco

Le chat con le foto a sfondo sessuale che Lino Giuliano ha infiato all'influencer Andy Respiggi hanno fatto il giro del web. La tiktoker ha condiviso sui social le foto delle chat in cui Lino Giuliano le aveva inviato foto non richieste e la polemica era scoppiata rapida. Il comportamento di Lino aveva già infastidito gli spettatori di Temptation Island durante la prima puntata: il barbiere napoletano, infatti, non aveva person tempo per gettarsi sulle tentatrici, incurante dei sentimenti della fidanzata, e in maniera alquanto viscida non aver perso tempo a flirtare con Maika e le altre ragazze.

Perciò, la scoperta che Lino aveva inviato foto a sfondo sessuale a una ragazza aveva peggiorato la sua situazione, tanto che sul web non erano mancati i commenti disgustati per il suo comportamento. Tuttavia, mentre il reality è ancora in onda, Andy ha rivelato che qualche giorno fa è stata contattata da Alessia Pascarella e che quest'ultima l'ha minacciata di quererarla, perché ciò che aveva pubblicato era falso:

"Pochi giorni fa mi ha contattato la fidanzata di Lino Giuliano, della coppia che partecipa a Tempation Island, minacciandomi di querela per la foto pubblicata sottolineando che è falsa. Ci tengo a precisare che non mi sarei mai permessa di far circolare foto del genere senza censura e tali rimarranno"

L'influencer fa riferimento alla censura applicata sulle foto più intime che Lino Giuliano le avrebbe mandato e che secondo Pascarella sarebbero fake. Indignata, Respiggi ha proseugito il suo sfogo sui social dicendo che al di là della persona che compariva nella foto, era lei a trovarsi foto non richieste in chat, perciò, l'unica che avrebbe dovuto denunciare sarebbe stata proprio lei. L'influencer ha anche aggiunto che Lino si era giustifcato parlando di un hackeraggio a suo danno:

"La foto potrà anche essere vecchia, recente o generata con l'IA, il problema è trovarsi una foto del genere in chat, una cosa che non ho richiesto. Quindi, tecnicamente, dovrei essere io a denunciare!"

La tiktoker ha denunciato l'atteggiamento della coppia che, nonostante abbia un divieto dalla redazione di interagire con i social mentre la trasmissione è ancora in onda, ha continuato a usare i social e ha disseminato indizi su di loro. A riprova della verità delle sue parole, Andy Respiggi ha condiviso anche gli screen delle minacce di querela di Alessia Pascarella:

"Loro non dovrebbero rilasciare dichiarazioni o pubblicare nulla sui social fino alla fine della messa in onda del programma. Invece, neanche una settimana dopo l'inizio, hanno contattato pagine di gossip seminando indizi e informazioni sulla loro relazione Ma la redazione lo sa?

Temptation Island, il percorso di Alessia e Lino nel programma

Nel frattempo, il pubblico si chiede quale sarà il destino di Alessia e Lino. Quest'ultimo, insieme a Tony, ha deciso di vivere l'esperienza a Temptation island come se fosse una vacanza, ballando e flirtando senza ritegno con le corteggiatrici. Durante il pinnettu della prima puntata, Alessia ha assistito alla vergognosa condotta del fidanzato e stanca ha chiesto un falò di confronto, a cui però Lino non si è presentato.

Anche la seconda puntata ha visto una dinamica simile: Lino intento a flirtare con le tentatrici, Alessia in preda alla rabbia e la richiesta di un secondo falò di confronto, con il medesimo epilogo del primo.

Solo che questa volta, Lino non si è limitato a rifiutarsi, ma ha anche asserito di non avere nessuna intenzione di assecondare le richieste della fidanzata. Alessia però non è parsa molto felice delle sue parole e ha inveito contro il fidanzato, dichiarando che avrebbe richiesto un falò di confronto ogni giorno:

"Continuerò a chiederlo ogni giorno. Ora basta, non gli farò fare il fighetto nel programma!"

