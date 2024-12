Gossip TV

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato sui social che suo padre è venuto a mancare. Ecco il commovente messaggio sui social scritto per il genitore.

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato sui social la scomparsa del padre, gravemente malato da tempo. Con un commovente messaggio su Instagram, Jenny ha detto addio al genitore.

Temptation Island, Jenny Guardiano dice addio al padre: il commovente messaggio sui social

Nelle scorse ore, Jenny Guardiano ha dovuto dire addio al padre, gravemente malato da tempo. L'ex protagonista di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti di Canale 5 a cui ha partecipato con Tony Renda, ha pubblicato la notizia dell'addio al padre sui suoi canali social, condividendo con i followers un commovente messaggio.

La ventiseienne aveva già raccontato che, negli ultimi tempi, era costretta a viaggi frequenti poiché si recava in visita dal padre malato. La spiegazione era arrivata a seguito di alcuni commenti degli haters sui suoi presunti continui viaggi. Spostamenti che, come ha spiegato Jenny Guardiano, non erano dovuti a vacanze o piacere, ma a motivi ben più seri: "La vita delle persone non è quella che vedete dall'esterno" ha tuonato sui social. Ed è sempre su Instagram che l'ex volto di TI ha annunciato la scomparsa del padre, con un messaggio rivolto a lui, come ultimo addio: il padre di Jenny Guardiano si è spento ieri sera, mercoledì 11 dicembre, dopo una grave malattia. Con una storia su Ig, Jenny ha condiviso uno scatto in compagnia del genitore seguito dall'emoji del cuore spezzato e la seguente didascalia:

"Papino mio oggi mi hai lasciato. Hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte… Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio."

Guardiano ha anche dedicato un commovente post al padre, raccontando della sua sofferenza e di come la malattia l'abbia distrutto. Nelle sue parole, Jenny ha voluto omaggiare la persona che il padre è stato, un uomo che lei definisce "l'amico di tutti, solare, simpatico, disponibile, scherzoso, avventuriero e con tanto coraggio". Nonostante i due non vivessero vicini, l'ex volto di Temptation Island ha ammesso di aver cercato sempre di azzerare quelle distanze e di correre dal padre ogni volta che poteva. Il genitore è stato per lei un punto di riferimento, la persona che sapeva tutto di lei e che lei continuerà ad amare per sempre:

"Adesso hai smesso di soffrire… è stata dura, ti prego tienimi per sempre la mano papà. Ti amo."

Temptation Island, Jenny Guardiano raccontò del padre a Verissimo

Jenny Guardiano aveva già rivelato della malattia del padre in un'intervista a Verissimo: presente nello studio di Silvia Toffanin con Tony Renda, il suo fidanzato, l'ex volto di Temptation Island aveva raccontato che, negli ultimi tempi, la sua vita era cambiata molto, a causa della malattia del padre. Un brutto cancro, molto aggressivo aveva infatti portato il genitore a cure invasive e molto difficili da sopportare.

Commossa, Jenny ha dichiarato che per lei vedere il padre, sempre così forte e solare, spezzarsi per la malattia era difficile da guardare e che vivendo lontani per entrambi era difficile. Tuttavia, anche se aveva paura di prendere l'aereo, Jenny ha ammesso di aver superato questi timori e di aver fatto il possibile per raggiungere il padre. I suoi genitori si erano separati quando era molto piccola e questo l'aveva spinta poi crescendo a cercare l'amore paterno anche in uomini più grandi di lei.

Sul padre, a Verissimo, ha raccontato che lei e il padre erano molto complici e simili e che è stato lui a incoraggiarla ad andare a Temptation Island: "Siamo tanto simili e mi ha dato coraggio, anche quando non ero sicura di andare a Temptation Islan".

Scopri le ultime news su Temptation Island