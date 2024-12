Temptation Island, Jenny Guardiano conferma la fine della storia con Tony Renda:"Periodo difficile, lui non è cambiato"

Gossip TV

Dopo settimane di rumors, l'ex protagonista di Temptation Island Jenny Guardiano ha confermato la fine della storia con Tony Renda.

Jenny Guardiano e Tony Renda, ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati: dopo settimane di rumors sulla fine della loro storia, l'ex volto della trasmissione di Canale 5 ha comunicato della fine del rapporto con il dj attraverso alcune stories su Instagram.

Temptation Island, Jenny Guardiano conferma la fine della storia con Tony Renda

Jenny Guardiano è intervenuta sui social per comunicare che lei e Tony Renda, a distanza di mesi dalla fine di Temptation Island, non sono più una coppia. La conferma arriva dopo che nelle scorse settimane si erano diffuse voci di una crisi e conseguente fine del loro rapporto. I due avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione nel docu-reality dei sentimenti, dopo che Jenny aveva scoperto dell'infedeltà del dj.

Nonostante il comportamento di Tony nel corso della permanenza in Sardegna non sia stato certo dei migliori, il dj e Jenny avevano deciso di proseguire la loro storia. Tony aveva anche ammesso che da quel momento in poi avrebbe mandato in pensione Mr Hyde, il suo alter ego fedifrago. Qualche settimana fa, la coppia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e lì Tony ha confermato il suo interesse a impegnarsi con Jenny a creare una famiglia, nonostante la ragazza mostrasse ancora delle incertezze.

Jenny Guardiano ha perso di recente il padre e dopo l'annuncio della scomparsa del genitore si sono diffuse voci di una crisi con Tony Renda. Voci che Jenny ha confermato con alcune stories su Instagram nelle scorse ore: dal suo account, l'ex protagonista di Temptation Island ha premesso che non voleva esporsi troppo, dato il delicato momento che stava vivendo dopo la perdita del padre, ma che era giusto confermare che "la relazione con Tony è finita". Nel suo messaggio, Jenny proseguiva rivelando che Tony non è cambiato rispetto al periodo precedente alla partecipazione a Temptation Island, lasciando intendere che aveva scoperto tradimenti e infedeltà del fidanzato.

Temptation Island, Jenny e Tony: storia al capolinea: "Periodo complicato, lui non è cambiato"

Sui social Jenny Guardiano ha annunciato la fine della storia con Tony Renda e che la causa erano le numerose segnalazioni che confermavano come il fidanzato continuasse a tradirla e a esserle infedele. "Ho preferito fare silenzio fino ad ora per rispettare questo momento della mia vita però viste tutte le segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti in questo momento" ha dichiarato Jenny nelle stories postate nelle scorse ore.

Dalle sue parole è emerso che Tony Renda non ha modificato il suo comportamento e che, anche se aveva ammesso di essere cambiato e di volersi impegnare seriamente con la fidanzata, in realtà portava avanti una doppia vita. Nel suo discorso, Jenny ha poi ringraziato le fan che la seguono per averle rivelato dei tradimenti di Tony a sua insaputa e ha chiesto rispetto per il momento che sta vivendo.

Il 12 dicembre, infatti, l'ex volto di Temptation Island ha annunciato ai followers la scomparsa del padre, Angelo, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Sui social aveva pubblicato un commovente messaggio per il genitore: "Papino mio, oggi mi hai lasciato, hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio".

