Temptation Island, il padre di Martina è un volto noto a Roma: ecco di chi si tratta

Martina De Ioannon, in coppia con Raul Dumitras nella nuova stagione di Temptation Island, è figlia di un ristoratore molto famoso a Roma. Ecco i dettagli.

La nuova stagione di Temptation Island sta tenendo i fan con il fiato sospeso. Tra le coppie che più incuriosiscono il pubblico di Canale c’è, senza dubbio quella composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. La bella romana è figlia di un noto ristoratore della Capitale, che appare spesso al fianco di calciatore, cantanti e attori famosi. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Martina e Raul a rischio

Occhi puntati sulla nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il cast di quest’anno è a dir poco scoppiettante, con tante personalità forti, storie d’amore decisamente al capolinea e colpi di scena clamorosi che lasciano il pubblico senza parole, desideroso di poter scoprire cosa accadrà alle coppie nella puntata successiva. Tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti, quella formata da Martina De Ioannon e Raul Dumitras ha decisamente attirato l’attenzione dei fan del programma. La romana lamenta un’eccessiva gelosia da parte del fidanzato, con il quale si era già lasciata tempo prima proprio per questo motivo.

Raul non è dello stesso avviso di Martina ma le sue reazioni di gelosia sembrano, almeno per il momento, dare ragione alla sua fidanzata. Martina si è avvicinata molto pericolosamente al tentatore Carlo, volto noto per il pubblico di Canale 5 dato che è stato corteggiatore di Manuela Carriero. Ma Raul non è rimasto a guardare e anche lui ha deciso di buttarsi con una tentatrice, riservando una sorpresa amara alla sua dolce metà. Insomma, la coppia è decisamente a rischio e potrebbe esserci una rottura definitiva al falò di confronto finale.

Temptation Island, chi è il padre di Martina?

Mentre attendiamo di scoprire come andrà a fine il viaggio nei sentimenti di Martina e Raul a Temptation Island, in molti hanno notato i continui riferimenti della romana al ristorante di suo padre. Martina, infatti, ha ammesso di sentirsi molto infastidita dall’atteggiamento del suo fidanzato, geloso e possessivo, soprattutto durante il lavoro nei ristorante dei suoi genitori e dunque è partita la caccia all’uomo alla scoperta dell’identità del padre. Il ristorante in questione è molto famoso nella Capitale, frequentato da calciatori, cantanti ma anche attori e gode di una location esclusiva. Insomma, Martina non è una perfetta sconosciuta soprattutto tra i romani che fanno immediato riferimento al padre, noto nel mondo della ristorazione. Come andrà a finire tra Martina e Raul? Certamente Temptation Island potrebbe cambiare tutto per la coppia, soprattutto nelle prossime puntate.

