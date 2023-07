Temptation Island: il falò incandescente di Gabriela e Giuseppe, cosa non ci convince?

Gossip TV

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al confronto finale tra Gabriela e Giuseppe, ma l'epilogo è ancora è incerto: i dubbi sulla coppia.

Facendo un passo indietro sulla coppia, dobbiamo ricordarci il loro punto di partenza. Gabriela ha 19 anni lavora come estetista e sta con Giuseppe, 24 anni, che lavora nell’azienda di famiglia.

Temptation Island, in scena il falò di Gabriela e Giuseppe (che lo avranno guardato insieme da casa)

I due ragazzi stanno insieme da sette anni, da quando erano poco più che ragazzini. Giuseppe è stato il suo primo bacio, il suo primo tutto. A Temptation Island scrive Gabriela. Lei, a gennaio 2023, scopre che Giuseppe si era iscritto di nascosto su un sito di incontri. Lo scopre perché Giuseppe aveva lasciato per sbaglio il numero di Gabriela ad una ragazza. Questa ragazza la contatta convinta di parlare con Giuseppe, a quel punto Gabriela scopre che lui si faceva chiamare “American Boy”. E’ convinta che l’abbia tradita anche se lui ha sempre negato di averlo fatto. Vuole partecipare a Temptation perché non si fida più di Giuseppe. Lui decide di partecipare perché sa di aver sbagliato e vuole dimostrare a Gabriela che può fidarsi di lui.

Con la dovuta premessa, i due ragazzi durante il loro soggiorno con i single si recriminano a vicenda di ogni e così, Gabriela, forte delle sue ragioni e del passato di Giuseppe, si lascia andare con il tentatore Fouad che alla fine, durante il falò, ammette di aver baciato lontano dalle telecamere indiscrete. "Non mi sono sprecata un’esperienza bellissima. Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero”, ammette lei al falò richiesto da Giuseppe che vedendo le ultime immagini della ragazza, piange e trema dal nervoso. E proprio nel lungo falò dei due giovani, gli animi si accendono e diventa uno scontro infuocato tanto da spingere Filippo Bisciglia ad abbassare i toni.

Dopo essersi recriminati i comportamenti presenti e passati, il conduttore elogia la sincerità di Gabriela che durante il falò ha ammesso di aver baciato Fouad mentre sottolinea che Giuseppe non è del tutto sincero. Lui, infatti, non avrebbe baciato nessuna delle tentatrici davanti alle telecamere ma aveva ammesso che lo avrebbe fatto se non ci fossero state. Alla fine Giuseppe lo ammette e questo spinge i ragazzi a porsi sullo stesso piano. Entrambi hanno quindi tradito e voluto farlo, anche se per Gabriela sembra solo una rivalsa di un passato che non riesce a dimenticare. Dopo il lungo confronto, riescono ad ammettere di amarsi, nonostante tutto. Entrambi però decidono di tornare a casa da soli e si separano.

Filippo ci annuncia che ci saranno colpi di scena che vedremo nel corso dei prossimi appuntamenti. L'epilogo? Naturalmente sarà che si ritroveranno, soffrendo troppo la mancanza l'uno dell'altra. Ecco, ciò che non ci convince è l'esasperazione di tutto, dinamiche portate all'eccesso per poi tornare sui binari consueti. La coppia, spiffera il web, sta fingendo e ha messo in atto uno show perfetto con tutti i più ghiotti componenti del programma. Gabriela e Giuseppe sembra stessero vedendo la puntata di ieri, insieme, magari spaparanzati sul divano a confidarsi cosa avrebbero potuto perfezionare. Noi crediamo sia tutto reale, cosa? Che abbiano finto e siano ancora insieme, gustandosi gli schieramenti dei telespettatori che hanno certamente gradito (pur indispettendosi) tutte le dinamiche della coppia.

