Temptation Island, il cambiamento di Ale dopo il reality è sconvolgente

A distanza di due mesi dalla fine della sua avventura a Temptation Island, Alessia Ligotti, ex fidanzata di Federico Viviani, ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram dove appare irriconoscibile.

Temptation Island, Ale, l'ex fidanzata di Federico, torna sui social mostrandosi molto diversa

Non sappiamo se la giovane triestina abbia utilizzato i filtri del social network o si sia sottoposta a qualche intervento chirurgico, ma il cambiamento è molto evidente.

"Già ha cambiato i connotati" si legge sotto la foto pubblicata dalla Ligotti. "Non mi sembrava manco lei" e ancora: "Ma perché vi dovete stravolgere così!! Irriconoscibile". Altri utenti, tuttavia, hanno fatto presente che Alessia ha solo cambiato look e rimpolpato le labbra e che questa decisione la riesce a valorizzare ancora di più. La 31enne ha deciso di mettere un punto sulla sua relazione e sembra anche voglia tornare a concentrarsi su stessa, dopo aver dato una totale priorità al suo compagno e ai suoi ripetuti tentativi di far funzionare la relazione.

"Sto bene, sto pensando di più a me stessa. Non ci siamo più visti, ci siamo lasciati definitivamente. L’ho sentito a telefono. Sono andata a casa sua riprendermi le mie cose, lui ovviamente non si è fatto trovare. Un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d’obbligo, per lui evidentemente no. Se n’è fregato ancora una volta. Ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo”, ha dichiarato Alessia.

Il percorso di Ale all'interno del docu-reality di Canale 5, è stato senz'altro uno dei più discussi. Sotto accusa, principalmente, l'atteggiamento di Federico, con il quale la 31enne era fidanzata da tre anni. Durante la sua avventura nel villaggio lontano da Alessia, il ragazzo ha mostrato molta freddezza tanto da sembrare del tutto insensibile. Durante il falò, i due ragazzi hanno preso atto di non poter continuare una storia priva del tutto di sentimenti da parte di Federico che sembra non aver mai avuto il coraggio di lasciare la fidanzata, nonostante l'evidente distacco mostrato nel corso di tutta la loro relazione.

