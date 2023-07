Temptation Island, Igor alla conquista di Perla: chi è l’affascinante Tentatore?

Gossip TV

Conosciamo meglio Igor Zeetti, uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island su Canale 5. Ecco vita privata, Instagram e foto del single.

Continuano a tenere banco gli intrighi della nuova edizione di Temptation Island, un’edizione che ci riporta a quelle più amate e mai dimenticate dal pubblico di Canale 5, premiata per questo dallo share incredibile. Filippo Bisciglia guida le coppie nel viaggio nei loro sentimenti ma sembra che Perla, la fidanzata di Mirko, si sia persa e sia stata rapita dall’affascinante Igor. Lui, tentatore di nome e di fatto è senza dubbio un uomo bellissimo e intrigante, ma cosa sappiamo sul suo conto? Conosciamo meglio il single del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, chi è il Tentatore Igor?

Il pubblico di Canale 5 è pazzo della nuova edizione di Temptation Island, tornato in pompa magna nella prima serata di Mediaset dopo un anno di stop forzato che è pesato molto ai fan del programma. Filippo Bisciglia, come sempre, raccoglie consensi straordinari e così il format decolla e conquista picchi di share stellari, complice la giusta scelta del cast di quest’anno che è perfettamente in equilibrio tra un po’ di sano trash e dinamiche di coppia che fanno riflettere il pubblico. Tra le coppie della nuova stagione spicca quella composta da Mirko e Perla, due ragazzi giovani e forse non più così innamorati dopo due anni di convivenza. A scrivere alla redazione di Temptation Island è la partenopea, stanca di sentirsi sminuita e messa da parte dal proprio compagno, che vede troppo incentrato sul lavoro e poco sulla loro vita di coppia.

Perla è stanca e forse anche stufa del rapporto e, all’interno del villaggio delle fidanzate, non fa niente per nasconderlo. Mirko, nel frattempo, dimostra di rimanerci malissimo per le critiche mosse dalla sua dolce metà e si avvicina pericolosamente alla single Greta, contesa anche da Manuel. La complicità cresce e Perla è sempre più incredula, nonostante anche lei stia coltivando un’amicizia speciale - se così possiamo definirla - con l’aitante tentatore Igor Zeetti. Il romano ha attirato l’attenzione del pubblico, non solo per il rapporto con Perla: ma chi è e cosa sappiamo di lui? Nel video di presentazione, Igor si definisce così:

“Vengo da Cinecittà e gioco a calcio. La mattina, quando ho tempo, do una mano a mio padre in un’attività di famiglia. Sono cresciuto con lo sport, mi piace mettermi in competizione. Mi contraddistingue la mia spontaneità, sono diretto, sincero, e cerco di essere disponibile. Credo che questo sia molto apprezzato oltre al resto… Sono bello vero dai! Tra dieci anni, non so come mi vedo devo ancora capire cosa sarà nella mia vita”.

Igor è nato a Roma il 9 agosto 1995 sotto al segno zodiacale del Leone e la sua altezza di 190 cm non passa di certo inosservata. Il fisico scolpito è reso tale dallo sport, come ha dichiarato lo stesso protagonista di Temptation Island che non ha nascosto l’amore per il calcio. Al momento, Igor è svincolato dopo l’esperienza con la maglia dell’US Tolentino e dunque non è dato sapere il suo prossimo impegno calcistico. Igor farà breccia nel cuore di Perla o la ragazza rifletterà sul rapporto con Mirko, trovando un punto di incontro? Nel frattempo anche Francesca è vicina ad un single del villaggio e sembra voler passare oltre la sua relazione.