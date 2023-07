Temptation Island, i fan notano un dettaglio assurdo: ecco cosa è successo!

Gossip TV

Durante la quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, i fan hanno notato un dettaglio assurdo! Ecco di cosa si tratta!

Nonostante l'ottimo lavoro degli autori di Temptation Island e del reparto tecnico che li affianca - vogliamo parlare delle scelte meravigliose delle canzoni che accompagnano i momenti più iconici del reality? - ogni tanto può capitare qualche dettaglio che sfugga e che anche i fan riescono a cogliere. Questo è quello che è successo nella quarta puntata del programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia e andato in onda ieri sera, 17 luglio.

Temptation Island, i fan notano un errore nel montaggio di una scena

Il pubblico segue assiduamente Temptation Island e dati i numerosi meme che circolano sul web, non è insolito che vengano anche analizzate e riviste intere sequenze della puntata. In quella di ieri sera, i fan hanno notato un errore nel montaggio di una sequenza: si tratta di un piccolo particolare, sfuggito ai più e che è stato notato quando la produzione ha mandato in onda il falò dei fidanzati.

In particolare, nella scena in cui Mirko ha assistito all'avvicinamento di Perla e Igor ed è andato su tutte le furie è saltato all'occhio un piccolo dettaglio su cui il pubblico si è concentrato. Quando, a falò concluso, i fidanzati sono ritornati nel villaggio, Mirko era ancora preda della rabbia e, dato che era tornato dalla spiaggia, indossava i sandali. Tuttavia, quando il montaggio ha mostrato la sequenza successiva, di lui che girava provato e triste per la cucina, Mirko aveva delle calzature diverse: un paio di scarpe da ginnastica bianche.

Questo dettaglio, all'apparenza insignificante, ha scatenato diverse reazioni nel pubblico. La più comune è la percezione di una narrazione fin troppo costruita, per nulla spontanea e che si sia trattato di una scena girata più volte, confermando quindi le ipotesi di chi sostiene che nulla nel docu-reality è vero, ma che tutto è perfettamente costruito. Anche perché, se Mirko fosse stato così sconvolto dal vedere Perla e Igor interagire, non avrebbe avuto abbastanza lucidità o interesse nel cambiarsi le scarpe: sarebbe stato l'ultimo dei suoi pensieri...Da qui, l'idea che anche i concorrenti in realtà recitino una parte ben studiata. Sarà davvero così?

Narrazione un po’ costruita.

Lui esce con i sandali e dopo pochi secondi ha le scarpe da ginnastica. #TemptationIsland pic.twitter.com/VyRsaD6jzK — Lady Zeta 🌹 (@AzzetaZeta) July 17, 2023

