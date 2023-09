Temptation Island, Greta Rossetti vuole smascherare Perla Vatiero: "Adesso basta! Perla fa la vittima ma è una vipera!"

Gossip TV

E' guerra ormai tra la ex partecipanti di Temptation Island. La modella milanese, Greta Rossetti tra l'ex tentatrici del viaggio dei sentimenti di Canale 5, ha deciso di pubblicare i messaggi privati che ha ricevuto da Perla, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Temptation Island, Greta Rossetti furiosa: "Pubblicherò tutto così vi renderete conto"

L'inizio della disputa sarebbe partito da un video pubblicato da Greta che ironizzava sull'aspetto fisico di Perla. Quest'ultima non ha commentato, pubblicando una serie di messaggi da parte dei follower che le esprimevano la loro solidarietà. Anche se Greta ha voluto specificare che il video in questione non fosse rivolto a Perla, il popolo del web si è comunque schierato difendendo l'ex fidanzata di Mirko. Ieri quest'ultimo, ha tenuto a precisare che Perla insulta Greta da mesi e che presto tutti sapranno la verità.

Nelle ultime ore, però, l'ex tentatrice ha deciso di tornare sulla questione, pubblicando un nuovo video su TikTok nel quale ha attaccato duramente la Vatiero:

"Il vero problema è che non vedete chi è lei in realtà, facile fare le vittime online quando poi in privato sei una vipera. Accusate me di hype ma io sui social ci lavoravo anche prima della tv, lei è spuntata a fare i tiktok parlando di me solo dopo aver fatto il programma. Siete tutte accecate dalle sue lacrime da coccodrillo e e lo capisco, ma non sono la persona che volete far credere e incomincio ad essere un po’ stanca."

La Rossetti ha poi proseguito:

"Ho fatto un tiktok che mi faceva molto ridere e che per inciso usano tutte per parlare male delle ex. Era generico, era goliardico e non ho mai avuto paura a dire pubblicamente che per me Perla non è brutta. Ma a voi fa più comodo credere che io sia la cattiva della storia. Io rispondo e sono pronta a scommettere che se voi foste state al mio posto, avreste fatto anche di peggio considerando tutto quello che io sto subendo in privato senza fare scandalo in pubblico. Ma la realtà è che io dall’altra parte non ho una persona che vuole giocare pulito e io al suo gioco non sono disposta a stare, quindi scopriamo tutti gli altarini senza paure."

"Prima o poi tanto uscirà fuori la persona che è e vi renderete conto che non è così santa, casta e pura come immaginate. Io purtroppo ho questo brutto vizio di essere autentica, se ho qualcosa da dire la dico senza paura delle conseguenze che poi a conti fatti sono solo mie e me le gestisco io [... ] Non vedo l’ora di potervi far vedere come stanno le cose in realtà ma per ora devo accontentarmi solo di rispondere ad accuse e racconti sulla mia persona che non mi rappresentano. Ogni cosa ha il suo tempo io sono trasparente. Cosa che purtroppo non si può dire di lei."

Greta ha infine annunciato di essere intenzionata a pubblicare i messaggi privati che le ha mandato Perla:

"Adesso basta, io sono quella che sono in privato e in pubblico, lei no. Ci supportate con tanto amore ogni giorno e voi meritate la verità, io sono stanca e ora inizierò a pubblicare tutti gli screenshot dei messaggi così vi rendete conto con chi ho a che fare io. Pace e amore."

