Temptation Island, Greta Rossetti replica alla frecciata di Perla Vatiero: "Meglio essere finte che cattive"

Volano frecciate sui social tra le due ex protagoniste della decima edizione di Temptation Island.

Botta e risposta sui social tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il motivo? Il video provocatorio pubblicato da Perla e Francesca Sorrentino, che è sembrato a molti una parodia su Mirko Brunetti e la sua nuova fiamma, ha provocato la reazione della tentatrice della decima edizione di Temptation Island.

Greta Rossetti contro Perla Vatiero

Greta Rossetti si è scagliata sui social contro l'ex fidanzata di Mirko Brunetti. Il motivo? Nei giorni scorsi la tentatrice e Mirko avevano pubblicato un video in cui si baciavano in macchina. Video ripreso da Perla Vatiero e Francesca Sorrentino, che non hanno perso occasione di prendere in giro la neo coppia della decima edizione di Temptation Island.

La parodia fatta da Perla e Francesca, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web e non è passata inosservata ai diretti interessati. La tentatrice di Temptation Island, infatti, ha pubblicato delle foto e video insieme a Mirko e poi ha scritto: "Meglio essere finte che cattive". Una chiara frecciata nei confronti della Vatiero.

Se Greta ha voluto replicare allo sfottò di Perla, Mirko al momento ha preferito rimanere in silenzio. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, il ragazzo ha rivelato di essere felice e appagato insieme alla sua nuova fidanzata: "Ho ritrovato una serenità che non sentivo da tempo. Non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema".

