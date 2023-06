Temptation Island: Gianluca Costantino fuori dal cast, avrebbe violato il regolamento

Gossip TV

L'ex gieffino Gianluca Costantino non sarà più tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island, il motivo e le parole di Raffella Mennoia.

Qualche giorno fa, gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano, avevano diffuso la notizia dell'arrivo dell'ex gieffino Gianluca Costantino tra i tentatori della prossima edizione di Temptation Island.

Temptation Island, Gianluca Costantino "E' stato fatto fuori dal cast tentatori"

Oggi, Alessandro Rosica ha annunciato su Instagram che la partecipazione del personal trainer tra gli ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, sarebbe saltata all'ultimo proprio per aver spoilerato la sua entrata.

"Clamoroso!!! L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo secondo da Temptation Island - si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Rosica - Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato oggi le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast tentatori. La causa emersa da dietro le quinte?!? Aver spoilerato la sua entrata. Zero tolleranza dagli autori. Cosa ne pensate ? Notizia esclusiva "

La notizia della sua partecipazione non era stata presa piuttosto bene da una delle autrici del docu-reality nonché braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia che su Instagram, a pochi minuti dallo spoiler, aveva dichiarato:

"Gli spoiler prima che inizi un programma tv sono ad unico vantaggio di chi li scrive. A totale svantaggio del protagonista"

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate proprio oggi nel resort dell'Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Il reality tornerà in onda a partire da lunedì 26 giugno in prima serata su Canale condotto, ancora una volta, da Filippo Bisciglia.

