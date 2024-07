Temptation Island, Gaia Vimercati e il legame con il tentatore Jakub Bakkour: "Rapporto vero, ma non siamo fidanzati"

Gossip TV

Gaia Vimercati ha lasciato il fidanzato Luca Bad dopo Temptation Island e ha iniziato una frequentazione con il tentatore Jakub Bakkour. Ecco cosa ha rivelato!

Dopo la fine di Temptation Island, Gaia Vimercati e Luca Bad si sono lasciati e, per la gioia dei fan, la ragazza ha svelato di aver iniziato a frequentare, anche se per il momento solo in amicizia, il tentatore Jakub Bakkour a cui si era avvicinata durante il soggiorno in Sardegna. Date le domande dei fan, Gaia ha voluto svelare qual è la natura del suo legame con il single.

Temptation Island, Gaia Vimercati svela in che rapporti è con Jakub Bakkour

Luca Bad e Gaia Vimericati hanno deciso di lasciare insieme il programma condotto da Filippo Bisciglia, sorprendendo i fan con la loro scelta al falò di confronto. A chiedere di partecipare a Temptation Island era stata Gaia, a causa dei ripetuti tradimenti del fidanzato. Luca aveva accettato perché voleva dimostrare di essere un uomo fedele, sebbene i suoi discorsi sull'"amore libero" e su come la monogamia fosse sopravvalutata lasciavano alquanto a desiderare.

Quando poi Gaia si è avvicinata al tentatore Jakub, Luca si è sentito tradito e ha chiesto il falò di confronto. Durante il loro incontro sono volate scintille tra i due ed è stato necessario l'intervento di Filippo Bisciglia. Alla fine, tuttavia, i due hanno deciso di uscire insieme, anche se Gaia non era convinta di voler continuare la sua relazione con Luca. E, infatti, a un mese di distanza, Gaia ha rivelato che tra loro è tutto finito e Luca ha ammesso che è stata lei a prendere la decisione definitiva, spiazzandolo completamente:

"Non me l'aspettavo perché io ho perseguito il mio obiettivo e sono uscito con delle consapevolezze. Ho capito che essendo lei la donna che amo, sono disposto a sacrificare la mia libertà. Io volevo dimostrarle il mio amore, che esiste solo lei e lei questa cosa l'ha assorbita come una forma di egoismo. Io avevo solo voglia di farle capire quanto io tengo a lei."

Intanto, Gaia ha rivelato ai fan entusiasti di aver iniziato a sentire Jakub Bakkour, il tentatore a cui si è avvicinata durante il suo percorso nel reality di Canale5. La ragazza, qualche giorno fa, ha voluto chiarire che sono ancora agli inizi e che stanno vivendo tutto in modo sereno e maturo. Qualche ora fa, inoltre, ha pubblicato altre informazioni che hanno chiarto la natura del loro legame.

Temptation Island, Jakub e Gaia sono una coppia?

Con un video su Instagram, Gaia ha rivelato che tra lei e Jakub si è instaurato un bel rapporto, basato su onestà e rispetto reciproco. Scherzando, l'ex protagonsita di Temptation Island ha detto che molti fan le hanno chiesto cosa pensassero le sue amiche del tentatore:

"Pensavo che sia oggettivamente un bel ragazzo, questo lo possiamo ripetere infinite volte. Ma la parte più bella è che hanno confermato quello che era anche il mio pensiero ovvero che è estremamente gentile, simpatico e rispettoso. Jakub è un uomo con la U maiuscola. Quindi è anche piacevole che si sia inserito bene nel contesto della mia vita quotidiana, ed è quello che pensavo tutti oltre le mie amiche, amici, colleghi. Io ne sono contenta."

Sul legame con Jakub, Gaia ha specificato che è un rapporto al momento "leggero" ma anche vero e pulito, ma non sono fidanzati, perché è ancora prematuro parlare anche solo di una frequentazione importante, ma stanno cercando di includersi a vicenda nella loro vita di tutti i giorni, il tentatore l'ha raggiunta a Riccione e per lei è stata una bella sorpresa, ma al momento la sua priorità è sé stessa e la sua felicità:

"Ad oggi io devo pensare a me e non buttarmi in un’altra relazione, non avrebbe senso . Mia mamma mi direbbe: “Devi prima coltivare il tuo giardino, altrimenti non puoi guardare quello altrui. Quindi per ora va bene così, anche se è carino vedere le vostre ship"

