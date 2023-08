Temptation Island, Gabriela Chieffo contro Roberta De Grazia: volano stracci sui social!

Gossip TV

L'ex concorrente di Temptation Island Gabriela Chieffo e la tentatrice Roberta De Grazia sono state protagoniste di un acceso scontro sui social. Vediamo insieme cosa è successo!

Temptation Island è già terminato da qualche settimana, ma sui social non accennano a placarsi le diatribe tra Gabriela Chieffo, una delle concorrenti di questa edizione del docu-reality di Canale5, e Roberta De Grazia, tentatrice del programma condotto da Filippo Bisciglia. Tra le due, infatti, sono volati stracci sui social!

Temptation Island, volano stracci tra Gabriela Chieffo e Roberta De Grazia!

Roberta si era avvicinata all'American Boy di Gabriela, Giuseppe, che in passato aveva tradito più volte la fidanzata, iscrivendosi con il nickname citato prima ai siti di incontri. La coppia, tuttavia, alla fine della trasmissione, aveva deciso di uscire insieme da Temptation Island, dopo aver chiarito che il loro amore era più forte e all'incontro con il conduttore Bisciglia, un mese dopo la fine della trasmissione, avevano ammesso di desiderare anche un figlio tra qualche anno.

Tuttavia, fin da quando erano usciti dal programma, su TikTok, Roberta De Grazia non si era risparmiata con le frecciatine verso la Chieffo, lasciando intendere che probabilmente il suo Giuseppe non aveva ancora perso il vizio di contattare altre donne, compresa lei. Ora, sembra che a lanciare una frecciatina sia stata la concorrente del programma: in un video su TikTok, Gabriela ha dichiarato ironica:

"Non dimenticate di mettere la crema anche nel c*** che vi brucia"

Con quello che sembrava un chiaro riferimento alla De Grazia, che aveva tentato Giuseppe nel percorso. Se però la frecciatina di Chieffo poteva lasciare ancora dubbi, la risposta dell'ex tentatrice, invece, è chiaramente riferita alla Chieffo. Sempre con un video su TikTok, Roberta De Grazia ha voluto dare un consiglio alla "rivale":

"E non dimenticatevi di spalmare la crema solare anche sulle corna"

