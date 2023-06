Temptation Island, Francesco Chiofalo parla della somiglianza con Daniele: "Lo chiamano Chiofalo 2, ma a lui non piaccio"

Gossip TV

L'influencer romano, ex partecipante del docu-reality insieme a Selvaggia Roma, ha commentato la partecipazione di Daniele De Bosis a Tempation Island.

L'influencer romano, Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma, ha commentato la partecipazione di Daniele De Bosis, fidanzato di Vittoria. In molti hanno infatti notato una somiglianza tra Francesco e Daniele. Entrambi sono romani, palestrati e tatuati. Il percorso di Chiofalo lo ricordano in molti con simpatia, anche per l'appellativo della fidanzata dell'epoca che lo chiamava Lenticchio.

Tempation Island: Francesco Chiofalo commenta la somiglianza con Daniele, il fidanzato di Vittoria

Con una Instagram story Chiofalo ha rotto il silenzio sulla somiglianza con Daniele: alla domanda di un utente, il personal trainer ha commentato il paragone dei fan, per poi spiegare che forse il fidanzato di Vittoria non nutre molta simpatia nei suoi confronti, avendolo bloccato sui social:

"Un pochino ci somigliamo sì, anche se però non è che siamo la stessa persona. Voglio dire, non è che basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma e avere i capelli rasati e fare palestra ed essere la stessa persona. Infatti non penso sia un’osservazione che a lui faccia molto felice paragonarlo a me. Come a nessuno fa piacere essere paragonati ad un’altra persona. Cioè la gente tra un po’ neanche si ricorda il nome suo, lo chiamato “Lenticchio 2“, “Chiofalo 2.0“. Poi sicuramente qualche hater gli starà scrivendo che è la brutta copia mia."

Francesco ha poi proseguito:

"Cioè io penso che lui preferirebbe avere delle osservazioni inerenti al suo percorso. L’unica osservazione che fa la gente che lo vede a Temptation Island è che assomiglia a me, cioè è terribile! Però dico la verità, io sono contento che sia stata data, ad un ragazzo simile a me, la stessa possibilità. Tanto che volevo scrivergli su Instagram per farsi i complimenti e augurargli un in bocca al lupo per il programma. Ma ho visto purtroppo che lui mi ha bloccato ovunque. Non ho capito perché, forse ce l’ha con me. Non lo so, però sì. Mi ha bloccato ovunque chissà perché"

