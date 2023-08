Temptation Island: Francesca Sorrentino finisce nel mirino della tentatrice che frequenta Manuel Maura, ecco perché

Gossip TV

La tentatrice di Temptation Island lancia una frecciata a Francesca Sorrentino: "Davanti ai riflettori tutte super donne".

Nessun lieto fine per Manuel Maura e Francesca Sorrentino, che hanno deciso di lasciare Temptation Island separati. Se lei ha deciso di riprendere in mano la sua vita da sola, il ragazzo sembra aver iniziato subito una frequentazione con la tentatrice Carola Moroni, che ha lanciato una velenosa frecciata all'ex di lui.

La frecciata della tentatrice Carola a Francesca Sorrentino

Chiusa la storia d'amore con Francesca Sorrentino, Manuel Maura sembra aver voltato pagina insieme a una tentatrice della decima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando della romana Carola Moroni che, nelle ultime ore, ha postato un messaggio sui social che sembra essere una chiara frecciata all'ex fidanzata di Manuel:

Ragazze mie siate meno cattive e più coerenti. NO FINTE QUEEN. DAVANTI AI RIFLETTORI TUTTE SUPER DONNE. Troppo facile prendersela con gli altri se la propria storia è arrivata al capolinea. Le offese verbali non pagano mai. Ma ci danno la percezione delle persone che abbiamo davanti. Quanta pochezza d’animo.

Nessuna reazione o replica da parte di Francesca. L'ex fidanzata di Manuel, che è finita al centro del gossip per la parodia fatta con Perla Vatiero alla coppia formata da Mirko Brunetti e Greta Rossetti, ha infatti continuato a pubblicare alcune foto e video in compagnia degli altri protagonisti della decima edizione di Temptation Island.

