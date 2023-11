Temptation Island, Francesca Sorrentino confessione shock su Manuel Maura: "Vuole tornare con me"

Gossip TV

Dopo alcuni rumors, l'ex concorrente di Temptation Island, Francesca Sorrentino, ha svelato che che il suo ex Manuel Maura vorrebbe riavvicinarsi a lei.

Negli ultimi giorni si sono diffusi diversi rumors su un probabile avvicinamento tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura: entrambi sono ex concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo un lungo percorso nel programma, i due - entrati per cercare di appianare le loro divergenze di coppia - hanno poi preso strade separate e Francesca è giunta alla conclusione che il rapporto con Manuel non era altro che dipendenza affettiva e che mai più avrebbe ceduto a un ritorno con lui, vista la tossicità del loro rapporto.

Temptation Island, Francesca Sorrentino conferma il ritorno di fiamma con Manuel Maura

Dopo l'addio al falò di confronto nella trasmissione, in cui Francesca ha rinfacciato a Manuel tutto il male subito nel corso dei due anni e mezzo di relazione, con i continui tira e molla e i tradimenti, i due si sono rivisti per un confronto nello studio di Uomini e Donne, dove la padrona di casa - Maria De Filippi - ha persino offerto alla Sorrentino di scendere come prossima tronista. La richiesta, in realtà, ha rivelato De Filippi, è giunta a gran voce dai fan sul web, ma secondo la conduttrice, Francesca non era ancora pronta a mettersi in gioco per altri ragazzi, vista l'evidente rabbia che ancora nutriva per Manuel.

Anche in un secondo momento, la stessa Sorrentino ha rivelato di non sentirsi ancora pronta e che Manuel non era del tutto uscito dalla sua vita, sebbene avesse negato fermamente un possibile ritorno di fiamma con lui. Tuttavia, diversi fan li hanno avvistati insieme in alcune serate e hanno ipotizzato che ci potesse essere un probabile riavvicinamento tra i due. Il primo a dare la conferma della veridicità della cosa è stato Manuel Maura e, ora, anche Francesca - nel commentare la presenza di Mirko e Perla al GF - ha rivelato che l'ex fidanzato sta cercando di riavvicinarsi a lei:

"Aono sempre stata convinta che le persone possono cambiare, ma le persone cambiano quando alla fine le cambi tu, questa è la realtà dei fatti. Nel momento in cui cambi, allora le persone cambiano, triste realtà. Non mi va di alimentare gossip, ci siamo visti in occasioni purtroppo non piacevoli, prima per un lutto per lui, poi uno per me molto importante. Ovviamente, di fronte a queste cose non si può mettere davanti quello che è successo, ma il dolore, la vicinanza e il rispetto per le famiglie che c'è sempre stato. Poi è capitato di incontrarci in altri contesti...Credo in un ritorno? Credo che lui stia facendo dei passi verso di me, essendo molto confusa e diffidente. Mi sento anche molto diversa, perché comunque in passato delle cose sono successe, vedremo"

