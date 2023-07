Temptation Island, Filippo Bisciglia svela: "Ho temuto il peggio, è stata dura"

Gossip TV

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, ha raccontato del rischio corso per la chiusura del programma. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Temptation Island è ritornato su Canale5 sotto la conduzione di Filippo Bisciglia: un appuntamento, nell'estate delle reti Mediaset, che era mancato ai fan del format, come si può ben vedere dai numeri di ascolto che ogni puntata colleziona.

Temptation Island, Filippo Bisciglia sulla chiusura del programma: "Dura da sopportare, mi è mancato"

Il programma, la scorsa estate, infatti, non è andato in onda con il consueto appuntamento del lunedì sera, scatenando il malcontento dei fan. Una decisione che, ancora oggi, molti rinfacciano agli autori e produttori del programma, ma che è stata opportunatamente corretta con la nuova stagione, partita il 26 giugno e che si concluderà il 31 luglio.

Il format è quello di sempre: diverse coppie, questa edizione sono 7, si mettono alla prova sottoponendosi alle tentazioni di 10 ragazzi e 10 ragazze, cercando di dimostrare se il loro amore può davvero resistere a tutto. Nel giro di poche puntate, abbiamo già avuto modo di osservare diversi momenti iconici e conditi dal trash che i fan della trasmissione cercano con il viaggio dei sentimenti dei concorrenti. E, alla conduzione l'irrinunciabile Filippo Bisciglia: il conduttore è tra i più amati nel mondo dello spettacolo, per la sua umiltà e la sua gentilezza. Intervistato da Mio, Bisciglia ha svelato che l'anno scorso è stato particolarmente difficile per lui, proprio a causa della sospensione del programma.

Bisciglia ha raccontato che la decisione di non mandare in onda Temptation Island è stata alquanto traumatica per lui:

"A me è mancato tantissimo e questa cosa me la ricordavano ogni giorno le persone che incontravo per strada o che mi scrivevano sui social, quindi, è stato tosto attendere, non vedevo l'ora di tornare..."

A rassicurarlo, dunque, è stato l'affetto del pubblico per lui e per il programma: un sentimento che gli ha permesso di non perdere la speranza e che lo ha accompagnato nel suo ritorno su Canale5. Ora, resta da chiarire, se davvero Mediaset è intenzionata a dar vita alla versione invernale del format se anche Bisciglia sarà preso in considerazione per la conduzione. Ma, in ogni caso, è certo che il conduttore ha oramai un posto nel cuore del pubblico che nessuno può togliergli.

