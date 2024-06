Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela in anteprima: "Verranno toccati argomenti molto importanti"

Gossip TV

Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi Canzoni, ha fornito delle interessanti anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island, al via giovedì 27 giugno prossimo.

Temptation Island, Filippo Bisciglia: "Questa volta le coppie sono partite subito con le loro motivazioni e a interagire con gli altri per capire meglio la loro storia d’amore"

Proprio in questi giorni si stanno concludendo le registrazioni, nel consueto resort di Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula a Cagliari dove le sette coppie fidanzate hanno trascorso 14 giorni separate dal proprio partener in compagnia di tentatori e tentatrici per comprendere i loro reali sentimenti e vedere se possono dare una nuova linfa vitale alla loro relazione che, per un motivo o per l'altro, sta vivendo un momento problematico. L'ex gieffino, al timone del docu-reality per la decima volta, ha parlato della nuova edizione, rivelando che saranno toccati argomenti profondi e toccanti nei quali molti telespettatori potranno immedesimarsi:

"Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre, ma non posso svelarvi il motivo. Altri cambiamenti non ce ne sono, però a livello di storie ci sono novità: si trattano due argomenti molto importanti che faranno bene a chi sta passando situazioni simili, come la ragazza che è dimagrita di 80 chili in due anni e si sente più forte e consapevole. Magari qualcuno si potrà immedesimare nella sua storia e averne beneficio. Poi ci sarà una cosa che svelerà uno dei fidanzati durante un falò ed è molto toccante e bella: spero venga presa come esempio, posso solo anticipare che riguarda l’ambito dei rapporti umani."

E ancora:

"Sto dormendo davvero poco e vado a letto tardi. Questo fa presagire cose potenti e falò lunghi. Stiamo lavorando più del solito ed è positivo per noi e per il pubblico che attende di vedere il programma. Sono certo che si affezionerà ancora di più alle storie. Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni e a interagire con gli altri per capire meglio la loro storia d’amore. Questa edizione è partita a bomba!"

Filippo ha parlato poi dell'edizione invernale di Temptation, per ora rimandata:

"La speranza è l’ultima a morire. Lo avrei condotto io e infatti ero molto contento quando me l’avevano proposto. Di solito quando in inverno sono libero faccio altri lavori, ma sapendo che c’era la possibilità di condurre Temptation anche tra gennaio e febbraio mi ero tenuto libero."

