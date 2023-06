Temptation Island, Filippo Bisciglia rivela: "Aspettavo con ansia questo momento"

Gossip TV

Il conduttore Filippo Bisciglia emozionato per il ritorno di Temptation Island.

Manca davvero pocchissimo alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo lunedì 26 giugno 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui non ha nascosto il suo entusiasmo per il ritorno in tv del reality delle tentazioni.

L'emozione di Filippo Bisciglia

L'attesa è quasi finita! Il prossimo lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5 tornerà in onda Temptation Island. Sette nuove coppie sbarcheranno nel resort Is Morus Relais a Cagliari in Sardegna per affrontare il loro viaggio nei sentimenti e mettere a dura prova il loro amore come rivelato anche da Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni:

Aspettavo con ansia questo momento da tempo, ma non solo io. Le persone mi hanno dimostrato un affetto meraviglioso [...] Le coppie non le ho ancora incontrate. Accadrà quando sbarcheranno dal caicco. Loro non lo sanno, ma anch’io sono super emozionato in quel momento.

Leggi anche Svelati i cachet dei protagonisti di Temptation Island e di Filippo Bisciglia

Ad accompagnare le sette coppie, che sono formate da Vittoria e Daniele, Ale e Federico, Davide e Alessia, Gabriela e Giuseppe, Isabella e Manu, Francesca e Manuel, Perla e Mirko, ci saranno tentatrici e tentatori. Non è escluso che anche quest'anno possano esserci diversi volti noti di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Temptation Island.