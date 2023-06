Temptation Island, a quanto ammontano i cachet dei concorrenti e di Filippo Bisciglia?

Gossip TV

Quanto guadagnano i concorrenti e il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia? Scopriamolo insieme!

Lunedì 26 giugno ripartirà con una nuova stagione Temptation Island, il reality estivo di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. In questi giorni abbiamo fatto la conoscenza delle 7 coppie che metteranno alla prova il loro amore con i tentatori e le tentatrici del programma, attualmente, ancora sconosciuti.

Temptation Island, i cachet di Filippo Bisciglia e dei concorrenti

Dopo un anno di stop - dato che nel 2022 Temptation Island non è andato in onda - ritorna più carica che mai la nuova stagione del reality ideato da Maria De Filippi. Proprio nei giorni scorsi, Bisciglia ha voluto ringraziare i suoi collaboratori, gli autori e le autrici che ogni giorno rendono possibile portare avanti la trasmissione e ha lanciato il suo consueto saluto sui social, per invitare i suoi numerosi followers a seguire il programma, in onda su Canale5 da lunedì prossimo. Dopo aver conosciuto le sette coppie che prenderanno parte a questa edizione, sul web è circolata una curiosità: ma a quanto ammontano i cachet dei concorrenti e del conduttore del programma?

A svelare la risposta è stato il sito Dagospia che ha riportato a quanto ammonterebbero i presunti cachet di Bisciglia e dei 14 concorrenti del reality: tuttavia, si tratta di un'indiscrezione fornita dal sito, dato che non sono mai state annunciate le cifre reali! Secondo Dagospia, infatti, le coppie che decidono di mettersi alla prova nel programma, rischiando di lasciare il reality senza la dolce metà, percepirebbero dei cachet che si aggirano tra i 1800 e il 2600 euro.

Questa cifra viene loro data per la permanenza nell'oramai storico resort in Sardegna, il villaggio dell'Is Morus Relais. I concorrenti, inoltre, posso usufruire del trattamento all inclusive offerto dal villaggio.Sempre il sito di Roberto D'Agostino ha riportato che Bisciglia, invece, guadagnerebbe la modica cifra di 50.000 euro! Un cachet stellare, a cui vanno aggiunti sponsor, collaborazioni e visibilità dati dal programma.

