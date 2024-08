Temptation Island, Filippo Bisciglia pronto a tornare nella nuova Edizione: cosa ha scritto su Instagram

Gossip TV

Filippo Bisciglia è pronto a tornare al timone della nuova edizione di Temptation Island a settembre, ecco cosa ha scritto il conduttore su Instagram.

Grande attesa per il debutto della nuova edizione di Temptation Island, in prima serata su Canale 5, a settembre. La doppia edizione di questo anno ha decisamente entusiasmato i fan, che seguono con piacere il reality show più piccante dell’estate, affezionati anche al presentatore Filippo Bisciglia che ha pubblicato un aggiornamento su Instagram proprio poche ore fa. Ecco cosa ha scritto il presentatore.

Temptation Island torna a settembre!

L’ultima edizione di Temptation Island andata in onda su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia è stata un clamoroso successo, tanto da spingere i vertici di Mediaset a rinnovare il programma per una doppia stagione in onda a settembre. Svelata la data di debutto ufficiale del reality show più piccanti della televisione, cresce la curiosità sulle coppie che decideranno di mettere alla prova il loro amore, trascorrendo diversi giorni distanti in mezzo a splendidi tentatori e affascinanti tentatrici. I protagonisti dell’ultima edizione hanno stregato i telespettatori con le loro storie personali, i colpi di scena e i tradimenti schiaffati in prima serata, tanto che il pubblico continua a seguirne con attenzione le vicende anche a distanza di settimane dall’ultima puntata andata in onda.

Mentre Lino e Alessia continuano a farsi la guerra a distanza, le ragazze si riuniscono per una bellissima vacanza insieme testimoniando una bella amicizia nata grazie a questa esperienza, e corrono gossip sulla fine del flirt tra il single Carlo e Martina De Ioannon. Procede, invece, a gonfie vele la relazione tra Tony e Jenny ovvero una delle coppie più amate ma anche criticate della passata edizione, così come quello di Siria e Matteo che hanno fatto commuovere tutti ritrovandosi al falò di confronto finale. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova stagione che certamente ci regalerà non poche perle di puro e sano trash.

Temptation Island, Filippo Bisciglia pronto per tornare in Tv

L’entusiasmo dei fan di Temptation Island è contagioso e i vertici Mediaset hanno proprio fatto la giusta scelta, raddoppiando l’appuntamento annuale con il reality show delle tentazioni, con una nuova edizione a settembre. Filippo Bisciglia torna ufficialmente come conduttore dopo gli iniziali dubbi, ma del resto chi meglio di lui potrebbe condurre le nuove coppie nel viaggio dei sentimenti. Il presentatore romano è amatissimo e i fan del programma vogliono solo lui al timone del format. Nel frattempo, Bisciglia ha commentato su Instagram con una foto il suo ritorno sul set di Temptation Island, scrivendo:

“A volte ritornano, siamo carichi”.

Insomma, Bisciglia è particolarmente felice per l’opportunità di poter tornare in prima serata su Canale 5 con il suo programma del cuore e non lo nasconde sui social, dove è stato investito da tantissimi commenti positivi ma anche dei commenti degli ex volti del programma, che hanno ironizzato su ciò che potrebbero combinare le nuove coppie nei rispettivi villaggi dell’Is Morus Relais.

Scopri le ultime news su Temptation Island.