Temptation Island, già al capolinea il flirt tra Carlo Marini e Martina De Ioannon? Spunta una segnalazione!

Sembrerebbe essere già finita la simpatia tra Carlo Marini e Martina De Ioannon, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Ecco l'ultima segnalazione!

Sembrerebbe che il flirt estivo tra il tentatore Carlo Marini e l'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island Martina De Ioannon. I due si sono avvicinati durante la permanenza nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, nonostante Martina avesse deciso di parteciparvi insieme al fidanzato Raul Dumitras e risolvere così i loro problemi di coppia.

Temptation Island, è già finito il flirt tra Martina De Ioannon e Carlo Marini

Nonostante a Temptation Island Martina De Ioannon e Raul Dumitras siano entrati per risolvere i problemi di gelosia del ragazzo, definito troppo possessivo dalla fidanzata, nel corso delle puntate è emerso sempre di più che Martina sembrava poco interessata a ricostruire un rapporto con Raul, ma molto di più nell'avvicinarsi a Carlo Marini, tentatore del reality di Canale5.

I due sono diventati molto uniti, tanto che sebbene non abbiano lasciato la trasmissione come coppia, sono però stati visti insieme in diverse occasioni, in discoteca e a eventi vari. Tuttavia, sembra che tra loro sia già tutto finito e che il flirt estivo che li ha uniti sia evaporato rapidamente. A riportare la segnalazione è stata la gossippara Deianira Marzano, che dal suo account Instagram ha riportato un messaggio ricevuto da un'utente anonima.

Secondo tale indiscrezione, sembra che Carlo Marini sia stato avvistato in un locale, in un privé con una ragazza bruna, a cui era abbracciato e che palesemente non era Martina De Ioannon:

"Deia ho visto Carlo di TI [...] era con una ragazza bruna molto carina, semplice, abbracciati, credo fosse....Ti assicuro che non era Martina, quindi, immagino sia finita, non ho potuto fare delle foto perché li avevo di faccia, era un privè e non potevano entrare tutti"

Temptation Island, Carlo Marini interessato al trono? Le parole dell'ex tronista Manuela Carriero

La fine del flirt tra Carlo Marini e Martina De Ioannon non arriva, secondo alcuni, in maniera del tutto inaspettata. Già durante la messa in onda di Temptation Island, infatti, l'ex tronista Manuela Carriero, che Carlo aveva corteggiato, aveva detto la sua sulle interazioni tra Martina e l'ex corteggiatore.

Manuela si era detta certa che Carlo non fosse davvero interessato alla ragazza e che il suo vero scopo era un altro: quello di arrivare sul trono di Uomini e Donne. A Fanpage.it, infatti, Manuela Carriero ha raccontato che l'intento finale di Carlo, che si è avvicinato alla single Martina De Ioannon, sarebbe non tanto "tentare" e conquistare la fidanzata di Raul Dumitras, ma avere abbastanza notorietà da raggiungere il trono di Uomini e Donne:

" Non credo sia interessato a lei. Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele Longobardi è che aspirassero al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi. Per questo ho lasciato. Non avevo tempo da perdere. È molto difficile trovare l'amore in tv"

Manuela Carriero senza mezzi termini ha anche definito Carlo una primadonna, sempre in cerca di attenzioni:

"Ha un atteggiamento da primadonna, vuole attenzione. Ci sono state due, tre uscite che non mi sono piaciute. Ad esempio quando Martina gli ha chiesto: "Carlo mi fai un caffè?" e lui ha risposto in malo modo: "No, se me lo avessi chiesto per favore magari lo avrei fatto". Te lo giuro ho avuto i brividi, è proprio brutto, brutto, brutto. Martina si era rivolta a lui in modo amichevole, è stato veramente esagerato. Lui stuzzica, butta la pietra e nasconde la mano"

