Temptation Island, Filippo Bisciglia parla della nuova edizione: "Partita a bomba"

Filippo Bisciglia ancora una volta al timone di Temptation Island per la decima volta, parla della nuova, attesissima edizione in onda a partire da giovedì 27 giugno prossimo.

Filippo Bisciglia parla della nuova edizione di Temptation Island

Il reality show televisivo italiano basato sull'omonimo format statunitense, mette alla prova diverse coppie fidanzate senza figli non sposate che intraprendono un viaggio nei loro sentimenti cercando di comprendere i sentimenti nei confronti del loro partner. Le coppie vengono divise e ciascun membro vive in un villaggio separato insieme a un gruppo di single del sesso opposto, noti come tentatori e tentatrici. Durante il periodo di separazione, i partecipanti affrontano diverse tentazioni e situazioni che testano la loro fedeltà e i loro sentimenti e ogni settimana i fidanzati si riuniscono per vedere video di ciò che il loro partner ha fatto durante la separazione, generando in genere momenti di riflessione e confronto. Arriva poi il momento del falò definitivo in cui i fidanzati si ricongiungono rivelando se hanno intenzione di lasciare il programma insieme o accanto ancora al proprio compagno/a.

Quest'anno saranno ben sette le coppie che parteciperanno al reality: Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca: e infine la settima e ultima coppia composta da Lino e Alessia. Temptation Island è un programma molto noto per il forte coinvolgimento emotivo sia dei partecipanti che degli spettatori, grazie ai drammi personali e alle dinamiche di coppia che emergono durante il reality, generando sempre accesissime discussioni sui social.

Quest'anno, Bisciglia, promette scintille. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo, ha dichiarato:

"Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni."

