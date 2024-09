Temptation Island, ex volto del programma smaschera Fabio Mascaro: "L'ho sentito fino a luglio"

Gossip TV

La quinta coppia della nuova edizione di Temptation Island al centro delle polemice: l'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni, Jessica Mascheroni, sbugiarda Fabio Mascaro sui social.

La nuova edizione di Temptation Island non è ancora iniziata, ma i suoi protagonisti sono già al centro dell'attenzione mediatica. Fabio Mascaro, in particolar modo, è finito nel mirino di un'ex protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 che lo ha smascherato sui social.

Jessica Mascheroni sbugiarda Fabio Mascaro

Pioggia di segnalazioni per la nuova coppia di Temptation Island formata da Fabio Mascaro e Sara El Moudden. Dopo la pubblicazione del video di presentazione, sono arrivate diverse segnalazioni sul calabrese sia per la partecipazione a Uomini e Donne e poi per la fedeltà nei confronti della fidanzata.

A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano che, nelle ultime ore, ha pubblicato sui social un messaggio arrivatole da un’ex frequentazione di Fabio: "Grandissimo donnaiolo lui, ha sempre cercato visibilità nel mondo dello spettacolo...per un periodo ci siamo anche sentiti e visti un paio di volte tanti anni fa, lascerà anche lei per la prima tentatrice! Gira la voce che non stanno insieme realmente tutto calcolato solo per arrivare in tv!".

Ma questa non è stata l'unica segnalazione arrivata sul protagonista della prossima edizione di Temptation Island. Mascaro aveva contattato anche un’altra ex protagonista del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, ovvero Jessica Mascheroni:

Quando L’ho conosciuto io a gennaio e sentito fino a fine luglio mi sembrava tutto meno che fidanzato, soprattutto quando mi invitava a Lamezia Terme. Magari voleva farmi una sorpresa e presentarmi la fidanzata.

Le coppie di Temptation Island 2024

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda il prossimo martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Cinque le coppie che, al momento, sono state presentate sui social: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Anna e Alfred, Mirco e Giulia, e infine Sara e Fabio. Riusciranno a resistere alle tentazioni? Per quanto riguarda invece i tentatori e le tentatrici, al momento non c'è stata nessuna presentazione ufficiale.

