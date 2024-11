Temptation Island, ex protagonisti sullo scontro tra Federica, Alfonso e Antonio al Gf: "Sono stati tutti umiliati"

Gossip TV

Il duro confronto nella Casa del Grande Fratello tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Antonio Fico ha provocato la dura reazione di alcuni volti delle passate edizioni di Temptation Island, che hanno scelto di schierarsi sui social.

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante. A commentare lo scontro di fuoco tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Antonio Fico ci hanno pensato alcuni discussi protagonisti delle ultime edizioni di Temptation Island, che hanno scelto di schierarsi pubblicamente sui social.

Federica e Alfonso al centro delle polemiche

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri martedì 19 novembre 2024 su Canale 5, Antonio Fico ha deciso di entrare nella Casa per confrontarsi con Federica Petagna e raccontare come è realmente successo tra di loro dopo Temptation Island. Se da una parte le rivelazioni del cugino di Titty Scialò non hanno minimamente scalfito Stefano Tediosi, dall'altra hanno fatto infuriare Alfonso D'Apice, che ha difeso la sua ex fidanzata e attaccato il suo presunto rivale in amore: "Vai a fare i cornetti e torna a fare le colazioni".

Il comportamento di Alfonso non è per niente piaciuto ad Antonio, che una volta uscito dalla Casa ha pubblicato su Instagram un post contro l'ex fidanzato di Federica in cui ha mostrato le corna, e a Titty Scialò. La protagonista dell'ultima chiacchierata edizione di Temptation Island ha deciso di scendere in campo per difendere suo cugino:

Per me è un teatro. Sapete che sono bella e cara, ma se inizio a parlare io crolla il banco. Quindi per il momento bocca mia taci! Mi viene solo da ridere. Vendere cornetti e fare colazione, fare il salumiere, il macellaio o altro sono lavori pieni di dignità e ne andiamo fieri. Per ora sto zitta ed è meglio per tutti.

Ex volti di Temptation Island contro Alfonso e Federica

L'accesa lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Antonio Fico ha provocato la reazione di alcuni ex volti di Temptation Island. Se Alessia Bottiglia e Lino Giuliano sono intervenuti sui social per criticare il comportamento ostinatamente protettivo del campano nei confronti dell’ex fidanzata, Alessia Pascarella è stata lapidaria con entrambi:

Federica: Non ho parole, se fossi in lei mi vergognerei. Alfonso: La sparata se la poteva risparmiare. Dopo che ha la fidanzata che bacia uno a destra e uno a sinistra, si prende anche la briga di fare l’uomo di conseguenza… Per quanto riguarda il ragazzo: se l’ha fatto per notorietà o no, per me ha fatto bene. Comunque non è GRANDE FRATELLO ma il MERCATINO FRATELLO.

Alessandro Autera, che ha partecipato a Temptation Island insieme alla sua fidanzata di allora Jessica Mascheroni, è intervenuto sui social per difendere l’amico Stefano Tediosi dalle dure critiche e lanciare una velenosa frecciata ad Antonio e Federica, che continua a fare la vittima nella Casa del Grande Fratello:

Federica ti stai affossando da sola. Basta con sto “vittimismo”. Stefano è venuto lì per te, perciò o fai chiarezza con te stessa o lascia stare ste prese in giro sia per Stefano che per Alfonso. L’utilità di far entrare questo ragazzo non la capisco proprio. Se non si hanno prove concrete il GF dovrebbe far entrare altre persone, magari a sostegno di loro. Però non ho sentito Federica confermare se ci sono stati baci o no. Nessuno la giudica può baciare chi vuole, ma se ti frequenti con una persona non è corretto.

Se Autera e Pascarella hanno criticato il comportamento di Federica, Millie Moi si è schierata dalla sua parte. La protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island ed ex fidanzata di Michele Varriale, infatti, ha sbottato sui social dopo l'ospitata di Antonio al Gf e difeso la sua compagna di avventura:

Nessuno è perfetto e nessuno è santo! Anche io ho fatto tanti errori o piccolezze ed è stato difficile ammetterli! Non c’è niente di male nel sbagliare ragazze! Siamo umani. Ripeto perché mi sa che non capite! Qua sono stati tutti umiliati! Nessuno escluso! Mi spiace vedere queste situazione per tutti, sia in tv che non.

