Temptation Island, ex protagonista del reality confessa: "Siria e Matteo sono stati la risposta che l’amore esiste"

L'ex volto di Temptation Island, Massimo Colantoni, si sbilancia sui protagonisti dell'ultima stagione del docu-reality delle tentazioni ed elogia la coppia formata da Siria Pingo e Matteo Vitali.

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati i protagonisti più apprezzati dell'ultima edizione di Temptation Island. A commentare il loro percorso nel villaggio è arrivato l'ex volto Massimo Colantoni che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio, si è apertamente schierato dalla parte di Raul Dumitras.

Massimo Colantoni elogia Siria Pingo e Matteo Vitali

L'ultima stagione di Temptation Island ha fatto il record d'ascolti. A commentare le storie e i protagonisti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato Massimo Colantoni. Intervistato da Giada Miceli nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più, l'ex volto del programma ha svelato di essere rimasto colpito dalla coppia formata da Siria Pingo e Matteo Vitali:

Si è captato il vero e il bello di questo programma che nasce per rafforzare un rapporto che è in bilico. Loro sono stati la risposta che l’amore esiste. Le tentazioni? Sei in un villaggio, in un contesto leggero, sempre in costume, al mare, hai dei benefit. Quindi è normale che ci sono ragazzi e ragazze che si confrontano, senza distrazioni ed è normale che nascono delle relazioni tra persone. Poi c’è chi ha interesse maggiore, minore e se si trovano da ambe due le parti, può nascere anche di più. Le cose si fanno in due.

Colantoni, che è diventato popolare grazie proprio alla sua partecipazione a Temptation Island insieme a Ilaria Teolis, ha colto l'occasione anche per dire la sua su Raul Dumitras e Martina De Ioannon, schierandosi pubblicamente dalla parte del romano.

Devo ammettere che lui a me piace molto. Magari ha un carattere un po’ simile al mio, mi sono un po’ rivisto. Lei non l’ho capita. Non voglio dare giudizi su persone che non conosco, ma per me lei cerca altro, un’altra tipologia di persona diversa da Raul. Sembrava single, non fregarsene dell’altra persona. Lui non lo conosco, magari avrò l’occasione, ma a me piace molto. E’ stato coerente, è normale che c’è la tentazione ma l’importante è non passare la soglia che Raul non ha oltrepassato, lei sì. Ma non a livello televisivo, ma a livello psicologico, il suo pensiero secondo me andava oltre. Secondo me forse lui era innamorato, lei no.

Il ritorno di Temptation Island

Temptation Island sta per tornare con una nuova e scoppiettante edizione che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Con il lancio del primo video promozionale, infatti, è ricominciato il conto alla rovescia per il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Dopo Jenny e Tony, Siria e Matteo, Raul e Martina, Gaia e Luca, Vittoria e Alex, Alessia e Lino e Ludovica e Christian, chi saranno le coppie che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio in Sardegna?

