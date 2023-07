Temptation Island, ex amata protagonista rivela: "Si può anche uscire insieme dal programma, ma..."

Gossip TV

Anna Pettinelli ha commentato sui social il falò di confronto tra Manu e Isabella a Temptation Island.

La seconda puntata di Temptation Island ha visto l'uscita di scena di Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A commentare il falò di confronto della giovane coppia ci ha pensato Anna Pettinelli che, sui social, si è schierata apertamente dalla parte del ragazzo.

Anna Pettinelli dalla parte di Manuel Marascio

Cresce l'attesa per la terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo lunedì 10 luglio 2023 su Canale 5. Sei le coppie ancora in gioco che continuano a mettere a dura prova il loro amore: Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Alessia e Federico, Perla e Mirko, Davide e Alessia.

A dire la sua sulle coppie della nuova edizione di Temptation Island è arrivata anche Anna Pettinelli. La speaker radiofonica, che partecipò al reality delle tentazioni nel 2019 con il compagno di allora Stefano Macchi, ha commentato in particolar modo il percorso di Manuel Marascio e Isabella Recalcati, che hanno deciso di uscire insieme dal villaggio:

Solo chi ha fatto Temptation sa cosa vuol dire stare su quel tronco. Si può anche uscire insieme ma se ci sono problemi insormontabili, una volta fuori, la vita te li ripresenta - ha concluso la Pettinelli schierandosi dalla parte di Manu - Augurissimi a questo ragazzo che mi ha toccato il cuore.

