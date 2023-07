Temptation Island, Giuseppe cede a Roberta? Cognome, Instagram e curiosità sulla tentatrice

Gossip TV

Roberta è una delle single della nuova edizione di Temptation Island. Conosciamo meglio la tentatrice che ha fatto perdere la testa a Giuseppe.

I fan della nuova edizione di Temptation Island sono con il fiato sospeso, curiosi di scoprire cosa accadrà nella nuova puntata di domani, in onda su Canale 5, tra Giuseppe e la single Roberta. La tentatrice ha portato il partenopeo a perdere la testa per lei dopo pochissimi giorni, suscitando lo sgomento della fidanzata Gabriela. Ma chi è Roberta? Conosciamola meglio.

Temptation Island, tutto sulla tentatrice Roberta

Nel villaggio dei fidanzati sta andando in scena l’inaspettato dopo pochissimi giorni di permanenza all’Is Morus Relais. Giunto in Sardegna per volere della fidanzata Gabriela, che ha scoperto le se chat con altre donne su un sito di incontri online e la volontà di incontrare una di queste spasimanti, Giuseppe non ha rispettato le sue promesse. Il partenopeo, infatti, ha iniziato ad avvicinarsi sempre più pericolosamente alla tentatrice Roberta De Grazia, sua conterranea, che ha mostrato a sua volta un certo interesse nello stuzzicarlo. Giorno dopo giorno i due sono sempre più vicini, tanto che Giuseppe si mostra addirittura geloso di Roberta e dimentica completamente di avere una fidanzata che lo osserva da vicino. Ma chi è la single dal caschetto biondo che ha fatto invaghire il fidanzato di Gabriela?

“Ciao sono Roberta ho 24 anni e vivo a Torre Del Greco in provincia di Napoli. Ho iniziato danza quando avevo 3 anni e ho smesso a 16 anni per varie vicissitudini, sono una persona molto espansiva e solare, ma dipende anche da chi mi trovo davanti. Ad oggi lavoro come ballerina nei locali, passo molto tempo in cucina e amo molto gli animali, infatti ho un cagnolino. Non sono molto per l’approccio fisico. Quando voglio attirare l’attenzione di un uomo punto molto ai miei modi di fare, al mio sguardo. Tra dieci anni mi vedo ricca, indipendente, mi devo svegliare la mattina ed essere felice di andare a lavoro qualsiasi esso sia”.

Queste le parole di Roberta nel video di presentazione disponibile sulla piattaforma Witty. La partenopea ha rivelato di abitare a 10 minuti di distanza da Giuseppe, che ha immediatamente iniziato a viaggiare con la mente, ammettendo di volerla incontrare anche fuori dal programma. La reazione di Gabriela è stata tremenda e i fan di Temptation Island sperano che la giovane pianti in asso Giuseppe. Mentre appaiono le prime indiscrezioni sul futuro della coppia dopo il programma, è possibile osservare la bellezza di Roberta sul suo profilo Instagram.

Scopri le ultime news su Temptation Island.