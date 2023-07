Temptation Island, ecco quanto guadagnano tentatori e tentatrici del programma!

Gossip TV

Quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island? Ecco la verità!

Temptation Island è appena ripartita con un una nuova stagione, in onda ogni lunedì, su Canale5 e con la conduzione di Filippo Bisciglia. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda puntata, vi siete mai chiesti quanto guadagnano tentatori e tentatrici?

Temptation Island, ecco quanto guadagnano tentatori e tentatrici!

Già Dagospia aveva rivelato un'indiscrezione sul possibile stipendio del conduttore Filippo Bisciglia e su quanto guadagnassero i concorrenti del programma. Oltre alle cifre, mai confermate ufficialmente, rivelate, per i concorrenti vanno aggiunte anche le collaborazioni con marchi e prodotti vari, ottenute attraverso la visibilità nel programma. Non è, infatti, insolito che dopo la partecipazione ai reality, molti dei concorrenti diventino influencer o acquisiscano un folto seguito sui social, che permette poi loro di essere scelti da marchi vari per sponsorizzare prodotti di ogni tipo.

Che Temptation Island, così come altri reality siano diventati un trampolino di lancio per la notorietà e il mondo televisivo è oramai appurato. Basti pensare alle segnalazioni che arrivano sui concorrenti del programma, come Isabella Recalcati, fidanzata di Manuel, accusata di aver orchestrato la partecipazione sua e del compagno alla trasmissione per ottenere successo e partecipare al GFVip o a Uomini e Donne. Infatti, una delle regole che è valsa per questa edizione è l'assenza di coppie vip tra i concorrenti: nessuno di loro, infatti, ha mai preso parte ad altri programmi della Fascino. Al contrario, invece, tra i tentatori abbiamo incontrato diversi volti di Uomini e Donne, per lo più ex corteggiatori o corteggiatrici.

Ma quanto guadagnano tentatori e tentatrici? Secondo un video divenuto virale su TikTok,questi ragazzi e ragazze per partecipare alle trasmissioni di Maria De Filippi, compreso vitto e alloggio nel resort in Sardegna, guadagnerebbero circa tra i 1800 e i 2600 euro per tutte e tre le settimane di riprese.

