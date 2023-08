Temptation Island, Daniele torna sui social: "Quattro anni e mezzo non si dimenticano da un giorno all'altro"

Gossip TV

Parla Daniele De Bosis dopo la fine della sua relazione con Vittoria Egidi dopo la conclusione di Temptation Island.

Daniele De Bosis ha concluso la sua avventura a Temptation Island decidendo di interrompere la sua storia d'amore con Vittoria Egidi.

Temptation Island, parla Daniele De Bosis: "Non sono ancora al cento per cento"

Durante il percorso, quest'ultima, si è infatuata del tentatore Edoardo con il quale ci sono stati molti atteggiamenti intimi e passionali. Daniele non è riuscito a superare la delusione, nonostante il pentimento di Vittoria che ha ribadito anche durante l'incontro finale con Filippo Bisciglia. La 31enne infatti, ha raccontato di aver provato a riappacificarsi con l'ex fidanzato senza successo

"Mi sto abituando a questa nuova vita.. lui non so se mi ha perdonata, forse mi ha capita, questo non lo so. Non è stato facile il fuori. Ci siamo visti a casa, ci siamo parlati, io mi sono scusata, ho fatto un percorso con una sorta di astio dentro, mi sarei dovuta fermare prima. Ad oggi la nostra situazione non è cambiate. Facciamo fatica a comunicare, abbiamo delle differenze caratteriali evidenti" queste le parole di Vittoria dopo un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation.

Ieri, il 34 enne romano, è tornato sui social. Daniele ha ringraziato tutte coloro che hanno speso delle parole d'affetto per lui confessando anche di non essersi ancora del tutto ripreso dalla delusione per come si è conclusa la sua precedente relazione:

"Buongiorno a tutti, faccio questo video per ringraziarvi, ho ricevuto veramente tantissimi messaggi e sono contento che tutti abbiate capito cosa ho dentro realmente e non vi siete basati sull'aspetto fisico. Ho ricevuto tanti messaggi dolci che ho brividi e che mi hanno fatto tanto piacere. Ad oggi sto davvero meglio, non al cento per cento ma sono sulla buona strada per stare bene perché comunque quattro anni e quattro mesi di storia non si riescono a scordare da un giorno all'altro. Vi ringrazio ancora e vi voglio bene a tutti."

