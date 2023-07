Temptation Island, Daniele e Vittoria lasciano il programma da soli: è finita la loro storia [VIDEO]

Gossip TV

La delusione provata da Daniele per il comportamento di Vittoria lo spinge a lasciare il programma da solo. Vediamo insieme cosa è succesos.

L'ultima puntata di Temptation Island ha visto l'epilogo della storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi: la coppia è entrata nel reality di Canale5 per cercare di comprendere se erano pronti ad avere un figlio. Ma gli ultimi pinnettu a cui Daniele ha assistito lo hanno spinto a chiedere il falò di confronto anticipato.

Temptation Island, Daniele decide di lasciare il programma da single

Daniele decide di manifestare la sua delusione per l'atteggiamento della fidanzata, perché dopo aver assistito al tradimento di Vittoria con il single Edoardo, si sente profondamente ferito. Fin dall'inizio Vittoria lo ha sminuito e gli ultimi video con i baci e la vicinanza con Edoardo lo hanno convinto che oramai non c'è più nulla da salvare tra loro:

"Ti sei nascosta, hai fatto le cose di nascosto, non è da persona matura. Sono sempre stato dolce, quello che faccio per la coppia non viene minimante considerato. Non hai fatto una bella cosa."

La fidanzata insiste nel dire che ciò che l'ha spinta a tradire Daniele è stata la mancanza di affetto e desiderio che ha percepito e che secondo lei è dipesa dalla richiesta di voler avere un figlio:

"Ho ricevuto affetto da un'altra persona, tu mi hai rifiutato tante volte, a un certo punto non ci siamo più trovati. Perché secondo te non volevo venire a letto con te? Perché era solo quello tra di noi"

Le crudeltà che si scambiano proseguono, con Filippo Bisciglia che interviene e chiede a Vittoria se abbia trovato un nuovo amore in Edoardo: la ragazza nega categoricamente, ciò che ha trovato è stato quell'affetto e quel desiderio che secondo lei Daniele non le dimostra da tempo. La Egidi continua a ricordare al fidanzato di tutto ciò che ha fatto per lui, ma non ha mai ricevuto un ringraziamento da parte sua. Bisciglia chiede a Daniele cosa ha provato nel vedere Vittoria con Edoardo e il body builder è così secco nel rispondere che non lascia neppure che il conduttore finisca:" Ho provato dello schifo totale". Tra i due si è rotto qualcosa, inevitabilmente, è cambiata la motivazione con cui sono entrati nel programma, perché ora un figlio non è più una priorità per Vittoria, che ha iniziato a chiedersi se fosse felice nella sua relazione con Daniele e che nel programma ha trovato chi la sapesse apprezzare davvero per ciò che era.

Di fronte a queste parole, Daniele ha ammesso la sua profonda delusione e non riesce neppure a esprimerlo come vorrebbe: "Pensa solo a sé stessa, non pensi a nessuno se non a te. Non me lo sarei mai aspettato, mai mai. E penso di non meritarmi una cosa del genere. Non pensavo che saresti arrivata a questo. Mi hai insultato dal primo giorno che sei arrivata qui". Di fronte a questa confessione, Filippo chiede a Daniele come lascerà il programma e il ragazzo non ha dubbi:

"Uscirò solo, queste sono cose che non si perdonano"

Anche Vittoria dice di voler uscire da sola, perché è la scelta giusta: si conclude così la storia tra Daniele e Vittoria.

