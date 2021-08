Temptation Island, Claudia e Ste si sposano: Filippo Bisciglia grande assente

Gossip TV

Claudia e Ste sono convolati a nozze dopo Temptation Island, ma tutti hanno notato l’assenza di Filippo Bisciglia.

Si sono sposati Claudia Venturini e Stefano Socionovo, dopo la fine di Temptation Island, così come avrebbero voluto fare dopo aver risolto la crisi di coppia. I due protagonisti della nona edizione del reality show di Canale5 hanno invitato tutti i colleghi del programma, compreso Filippo Bisciglia. Il presentatore, tuttavia, è stato assente dalla celebrazione e ha inviato un videomessaggio ai novelli sposi, spiegando il motivo della sua sparizione e facendo loro i migliori auguri.

Temptation Island, Filippo Bisciglia diserta il matrimonio di Ste e Claudia?

Claudia Venturini e Stefano Socionovo hanno deciso di prendere parte alla nona edizione di Temptation Island ad un passo dalle nozze, quando lei si è resa conto di avere fin troppi conti in sospeso con i suoi reali sentimenti e ben poca voglia di organizzare il matrimonio che, fino a qualche mese prima, aveva sempre desiderato di realizzare. Dopo diversi giorni di lontananza, Claudia ha compreso le mancanze del rapporto e alcune lacune che hanno lentamente allontanato Stefano, senza mai spengere tuttavia l’amore che prova per il compagno. Così, al falò di confronto finale, Stefano e Claudia hanno deciso di lasciare insieme il programma e celebrare il matrimonio, davanti ad amici e parenti.

La coppia ha deciso di invitare anche tutti i colleghi che hanno condiviso con loro l’esperienza nel reality show di Canale5, e che meglio di tutti possono aver compreso il loro stato d’animo. Grande assente, invece, è Filippo Bisciglia che pure era stato pubblicamente invitato alla cerimonia. Perché Bisciglia ha disertato il lieto evento? A spiegare quanto accaduto è stato Socionovo, che ha condiviso il dolce videomessaggio del presentatore, addolorato per non poter presenziare fisicamente, causa impegni precedentemente presi.

Filippo ha fatto i suoi migliori auguri alla coppia, spiegando di essere in Puglia e dunque a troppi chilometri di distanza da dove si sarebbero celebrate le nozze. Claudia e Ste hanno ringraziato Bisciglia, ammettendo: “Grazie ancora di cuore per tutto, da parte mia e di Claudia. Sappi che seppur non fisicamente eri presente anche tu”. Alle nozze si sono riviste anche le coppie che si erano dette addio al falò di confronto finale, come Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, che ha chiuso con la tentatrice Carlotta Adacher.

