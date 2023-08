Temptation Island, Chiofalo su Daniele De Bosis: "È stato come vedere me stesso ma con un'altra donna, Selvaggia Roma era..."

Gossip TV

Francesco Chiofalo si sbilancia su Daniele De Bosis e parla di una sua possibile partecipazione a Temptation Island con Drusilla Gucci.

Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti della decima edizione di Temptation Island. A commentare il suo percorso nel villaggio delle tentazioni ci ha pensato Francesco Chiofalo che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato una frecciata alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma.

Francesco Chiofalo vuota il sacco su Daniele De Bosis

FrancescoChiofalo ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Mio in cui ha commentato l'ultima edizione di Temptation Island, che si è appena conclusa con ottimi ascolti. Non solo. Il simpatico influencer romano ha colto l'occasione per parlare del suo rapporto con le sue ex fidanzate e lanciare una stoccata a Selvaggia Roma:

L’ho seguito e ho trovato che sia stata una bella edizione. Questo è un programma che ti porta a scoprire una difficile realtà: non finisci mai di conoscere le persone! Ho pensato anche io che Daniele mi somigliasse, sia a livello estetico e morale, ma anche emozionale. L’unica cosa che non somiglia affatto alla mia esperienza nel reality è… la sua fidanzata Vittoria! È stato come vedere me stesso, ma con un’altra donna. Vittoria è stata l’opposto di Selvaggia Roma, la mia ex con la quale partecipai al reality. Selvaggia faceva un casino anche se non vedeva nulla, lei invece è stata totalmente il suo opposto e mi sono chiesto come facesse. Mi è sembrata disinteressata.

A proposito della sua esperienza a Temptation Island, Chiofalo ha confessato:

Ricordo che è stato un gioco bellissimo. È un reality che ti porta a scoprire di non conoscere affatto la persona che hai accanto. È bello, perché hai l’occasione di vedere come si comporta con gli altri quando tu non ci sei, e ti rendi conto che spesso e volentieri il suo comportamento è diverso da come te lo saresti aspettato. Mi ha fatto bene perché, duole dirlo, ma mi ha permesso di capire che Selvaggia era come un flagello, non era una cosa positiva per la mia vita. A livello personale credo che sia stato l’errore più grande della mia vita: ho perso sette anni con lei. Temptation Island mi ha dato modo di liberarmi di una persona che non faceva bene alla mia vita. Non ho un buon ricordo di lei. Mi ha fatto stare male, ha tirato fuori il peggio di me.

Francesco ha poi concluso svelando se parteciperebbe mai al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia insieme a Drusilla Gucci:

È gelosa, ma non avrei paura delle sue reazioni, quanto piuttosto delle mie. Sarei curioso di vederla approcciarsi ai tentatori. Drusilla nella vita è molto fredda, quasi glaciale: non dà confidenza e mi sembra impossibile che sia davvero così. Perciò se scoprissi una Drusilla diversa in mia assenza mi farebbe molto male.

