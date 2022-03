Temptation Island cancellato da Mediaset? Le parole di Filippo Bisciglia

Gossip TV

Quale sarà il destino del reality delle coppie di Canale 5?

Da diverso tempo ormai, circolano rumors incerti sul futuro del reality delle coppie di Tempation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino PGT, che rappresenta ormai da anni una granitica certezza nel palinsesto estivo di Mediaset. Si è parlato infatti di una presunta cancellazione per via di alcuni problemi legati ai diritti del format originale e per ora, stando a quanto ha rivelato proprio Bisciglia, la situazione è ancora in bilico. Il futuro del reality, che sarebbe pronto a debuttare con la sua undicesima edizione sarebbe ancora piuttosto incerto.

Ecco le parole del conduttore romano, al timone della trasmissione dal 2014: "L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei" , ha dichiarato Bisciglia al settimanale NuovoTv.

Basato sul format statunitense dal titolo Temptation Island, il docu-reality racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti di sei coppie non sposate recluse due settimane in un resort. Le coppie vengono separate e nel corso della loro permanenza, si relazionano con avvenenti single che potrebbero mettere a rischio la loro relazione. Nell'ottava edizione del programma è stato realizzato il format in versione Vip che ha avuto due edizioni: una condotta da Simona Ventura e l'altra da Alessia Marcuzzi. Tornando invece al format originale, Filippo Bisciglia è stato al timone di Temptation Island per ben nove edizioni. La prima che ha debuttato su Canale 5 con il nome Vero Amore, è stata condotta da Maria De Filippi.

Il problema sul suo proseguimento, sarebbe legato ad un mancato accordo tra Fascino PGT e Banijay Italia:

"Quella conclusa a luglio scorso dovrebbe essere l’ultima edizione di Temptation Island targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format" aveva rivelato TVBlog lo scorso agosto.

