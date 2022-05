Gossip TV

In onda al posto del reality dei sentimenti di Filippi Bisciglia ci sarà un nuovo progetto targato Fascino: l'indiscrezione dal settimanale Chi.

Temptation Island, il viaggio dei sentimenti che accompagna tutte le estati di Canale 5, quest'anno non andrà in onda. Per il reality si tratterebbe di una pausa e dovrebbe tornare in onda nell'autunno prossimo.

Temptation Island cancellato, al suo posto un nuovo programma di Maria De Filippi

Al posto del programma di Filippo Bisciglia, ci sarebbe un nuovo progetto targato Fascino PGT, la una società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi.

"Cosa arriva al posto di Temptation? È ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi, a fine maggio, è pronto a girare un nuovo programma. Al momento ancora top secret", si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Per il momento il nome del programma e il relativo format è ancora top secret. Il portale di TVblog aveva annunciato le repliche di Tu Si Que Vales ma stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà invece un progetto del tutto nuovo. Si è parlato con insistenza anche della versione Vip di Uomini e Donne con al timone Silvia Toffanin, ma per il momento non c'è ancora nessuna ufficialità. Per Uomini e Donne Vip il noto dating show ideato da Maria De Filippi, si sarebbero proposti già dei tronisti, tra i quali, l'ex naufrago ex gieffino Antonio Zequila e Roger Balduino e la nota showgirl sarda, Pamela Prati.