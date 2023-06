Temptation Island, Antonella Clerici fan del programma: il commento social che spopola!

Gossip TV

A quanto pare anche Antonella Clerici è fan di Temptation Island e ha seguito con attenzione la prima puntata del reality, pubblicando anche un commento che sta già spopolando! Ecco cosa è successo.

Tutti, ma proprio tutti, pazzi per Temptation Island: il reality estivo di Canale5 è tornato quest'anno con una nuova stagione e già alla prima puntata ha registrato una grande percentuale di share e diversi commenti da parte di molti esponenti del mondo dello spettacolo. Tra questi, infatti, c'è Antonella Clerici, regina della tv per le reti Rai e, a quanto pare, grande fan del programma.

Temptation Island, Antonella Clerici fan del programma!

Che Temptation Island sia uno dei programmi più amati delle reti Mediaset è, ormai, chiaro: oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e il 26% di share solo per la prima puntata, un vero trionfo di ascolti e successi, anche sul web. Le numerose fanpage - oltre alla pagina ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia - su Twitter hanno ripostato a manetta alcuni dei momenti più iconici della prima puntata: dal lancio della bottiglietta di Mirko dopo le confessioni di Perla, al "ba******" di Gabriela contro Giuseppe dopo che il fidanzato si è mostrato in confidenza con una delle tentatrici, passando per i primi falò di confronto, niente è sfuggito all'occhio attento del mondo social.

Come uno dei commenti di un noto personaggio della tv: Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate sulle Reti Rai, e che a giudicare dal commento che ha postato su Twitter è anche una grande fan del programma ideato da Maria De Filippi. In particolare, il commento di Antonella Clerici si è concentrato su una delle componenti più importanti del programma: la colonna sonora. Grazie a una scelta meticolosa, che associa hit recenti e non ad alcuni dei momenti più drammatici e iconici della puntata, si crea un connubio perfetto, in grado di far vivere al pubblico i sentimenti dei protagonisti.

E di questo si è resa conto anche Antonella Clerici, che su Twitter si è lasciata andare a un piccolo apprezzamento, diventato poi virale, sulle scelte musicali di questa nuova stagione. Con il suo commento, Clerici ha mostrato di essere davvero una grande fan del programma di Canale5, stupendo tutti e aumentando il gradimento del pubblico nei suoi confronti. Sui social, la Clerici ha commentato entusiasta:

"Top la scelta musicale di Temptation Island!"

Top la scelta musicale di #TemptationIsland ⭐️👏🏼 — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) June 26, 2023

