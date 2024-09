Temptation Island anticipazioni: Diandra e Valerio in crisi, un nuovo Video nel pinnettu cambia tutto

Gossip TV

Arriva la resa dei conti per Diandra Pecchioli e Valerio Palma a Temptation Island: ecco cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island che andrà in onda il prossimo martedì su Canale 5.

La terza puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda martedì 24 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram del programma, le cose non si metteranno per niente bene per la coppia formata da Diandra Pecchioli e Valerio Palma.

Diandra e Valerio: un video cambia il loro percorso

Diandra Pecchioli e Valerio Palma sono tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. I problemi della coppia sembrano essere legati alle loro diverse prospettive di vita: lui vorrebbe tornare a Brindisi e vivere una vita più tranquilla, mentre lei vorrebbe restare a Roma. Se nel corso della seconda puntata la situazione è apparsa ancora abbastanza tranquilla, stando alle anticipazioni un video cambierà tutto!

Come annunciato anche dal conduttore Filippo Bisciglia, il percorso di Diandra e Valerio nel villaggio di Temptation Island subirà una drastica e inaspettata accelerata:"Scopriremo cosa ha portato Valerio ad avere una reazione così forte e capiremo come evolverà il viaggio nei sentimenti della loro coppia".

"Visto che vuole questo e allora diamogli questo" ha affermato Valerio visibilmente nervoso commentando il video riguardante la sua fidanzata Diandra. Cosa avrà visto e sentito l'uomo nel pinnettu? Crisi in arrivo per i nuovi protagonisti del docu-reality delle tentazioni di Canale 5?

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Le terza puntata di Temptation Island 2024 si prospetta davvero ricca di colpi di scena. Oltre a Diandra e Valerio, le cose non si metteranno bene neanche per Titty, che si mostrerà furiosa per il comportamento del suo fidanzato Antonio, e Anna visto che il suo amato Alfred si lascerà andare sempre più con una delle tentatrici del fortunato docu-reality delle tentazioni. "Ti faccio vedere io cosa combino al falò" ha dichiarato la giovane furiosa e pronta a vendicarsi. L'appuntamento è per il prossimo martedì 24 settembre in prima serata su Canale 5.

