Temptation Island, Anna in lacrime per il legame tra Alfred e la single Sophia: "Sto male, non gli importa di me" [VIDEO]

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, grande spazio è stato dedicato ad Anna e Alfred, che appena arrivato ha puntato la tentatrice Sophia, avvicinandosi a lei, provocando la reazione delusa di Anna. Ecco cosa è successo!

Anna e Alfred sono una delle nuove coppie protagoniste di Temptation Island e nel corso della prima puntata del reality Anna è messa di fronte alla vera natura del suo fidanzato, che non perde tempo ad avvicinarsi alla single Sophia, provocando la reazione di Anna. Al primo falò, Filippo Bisciglia mostra alla ragazza altri video che feriscono ulteriormente Anna, portandola a doversi allontanare e tornare nel villaggio delle fidanzate.

Temptation Island, Anna delusa da Alfred: "Ballava stretto con Sophia, l'ho portato a casa mia, mi sento uno schifo"

Anna ha scritto alla redazione del reality di Canale5 perché nel corso dei due anni in cui sono stati insieme Alfred l'ha tradita e lei ha deciso di perdonarlo, anche se non sente di potersi fidare completamente di lui. Una sensazione che viene confermata nel giro di poche ore, perché all'arrivo nel villaggio dei fidanzati Alfred si avvicina alla single Sophia e tra i due scatta una chimica immediata.

Non solo per la vicinanza fisica, con sguardi, carezze, massaggi e balli sensuali, ma anche perché Alfred si confida con la tentatrice, lasciando intendere che con Anna le cose non vanno come dovrebbero, ma che non riesce a lasciarla. "Forse per abitudine?" lo stuzzica Sophia e il ragazzo non lo nega. Alfred, infatti, ha deciso di partecipare alla trasmissione per comprendere cosa li lega e dichiara:

"Se devo essere sincero ci sono due parti di me, una che vuole stare con lei e l’altra no, una che vuole vivere la mia vita da single, l’altra no. Non mi sento più libero e nemmeno lei. Io sono più passionale e lei si è irrigidita e questo è il fatto che mi ha portato diverse volte a sbagliare, se prendeva in mano il mio telefono è chiaro che lei poteva rimanerci male perché c’erano chat con ragazze, insomma mi divertivo un po’. Sono venuto qua perché voglio capire, perché altrimenti ci prendiamo in giro tutte e due."

Durante i primi video mostrati nel pinnettu, Anna è sconvolta dal vedere la vicinanza tra il suo fidanzato e la tentatrice e non trattiene la rabbia. Quando le altre fidanzate le chiedono cosa pensa di ciò che ha visto, Anna ammette di essere molto delusa: i due, infatti, sembrano quasi una coppia e pian piano emergono tutte le mancanze che Alfred ha sempre avuto nei suoi confronti. "Non mi dice mai dove va, quando esce. E se sono io a uscire da sola la sera, non mi chiede se sono arrivata, se sto bene, se sono rientrata".

Anna in lacrime durante il primo falò a Temptation Island: "Ma lui ci pensa alla figura che mi sta facendo fare?!"

La delusione di Anna aumenta a ogni video che le viene mostrato e le immagini di Alfred e Sophia su una barca a veleggiare verso un romantico massaggio di coppia, con tanto di rito di purificazione per attirare vibrazioni positive sono un colpo al cuore. "Questo è un film" esclama rivolta a Bisciglia, durante il falò e aggiunge:

"Mi sento così male, mi vergogno tanto, ho fatto una figura di m**** con la mia famiglia, perché io ho portato un individuo così a casa mia. Mi sento male"

A nulla valgono le parole rassicuranti di Filippo, che la invita a non sentirsi in colpa, ma la delusione è così grande che il conduttore la invita a tornare nel villaggio delle fidanzate. Accompagnata da Federica, Anna si lascia andare a un altro sfogo:

"Non sto capendo se io sono la single e loro sono la coppia. Lui dice che non cercherebbe altro, cos'è che è mancato? Sacrificare la mia vita, insegnargli ad amare, non è bastato? Ad ogni problema c'ero io, chi c'era con lui? Forse è stato troppo. Io non sono venuta qui per cercare un ragazzo, sono venuta per capire se lui è quello giusto. [...[ Lui dice che una persona che non gli fa mancare nulla, la rispetta quattro volte di più, ma io gli ho dato macchina e casa. Cosa gli è mancato vorrei capire, cosa?"

