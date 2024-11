Temptation Island, Anna Acciardi avrebbe voltato pagina con un ex tentatore: spunta una segnalazione!

Gossip TV

Anna Acciardi è stata tra le concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island e dopo la difficile rottura con Alfred Ekhator sembra abbia voltato pagina con un ex tentatore. Ecco l'ultima indiscrezione!

Anna Acciardi ha preso parte all'ultima edizione di Temptation Island e la sua storia con Alfred Ekhator ha suscitato molto scalpore. Nel corso della trasmissione sui sentimenti in onda su Canale5 e condotta da Filippo Bisciglia, infatti, Alfred ha avuto un avvicinamento molto importante con la tentatrice Sofia Costantini. Tra loro si è accesa una passionale chimica che è culminata con un bacio. Dopo questo evento Alfred ha chiesto il falò di confronto anticipato e durante questo incontro sono volate scintille con Anna.

Temptation Island, la fine della storia tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator

Dopo l'addio tra i due fidanzati al falò di confronto di Temptation Island, Anna e Alfred si sono rivisti per un nuovo confronto a Uomini e Donne. Lì, la ragazza ha ammesso di essere stata molto ferita dal comportamento di Alfred, ma oltre a lei, il ragazzo ha fronteggiato anche la rabbia di un'altra donna. Anche con la tentatrice Sofia Costantini, infatti, i rapporti erano naufragati molto rapidamente, tra promesse infrante e viaggi di coppia mai organizzati.

Al centro studio, mentre Sofia mostrava i messaggi del suo cellulare per provare le sue parole e Anna attaccava sia lei sia Alfred, quest'ultimo non è stato in grado di dire nulla, ma si è poi alzato inferocito, rischiando di ferirsi nel dietro le quinte del programma. Dopo il loro confronto, Anna e Sofia avevano continuato a lanciarsi frecciatine, quando l'ex tentatrice ha accusato la ragazza di essere tornata con Alfred, poiché entrambi non erano presenti alla festa organizzata per gli ex protagonisti del reality.

Anna ha ribadito che non è intenzionata a tornare con Alfred e, stando a una recente segnalazione, sembra che la ragazza abbia finalmente voltato pagina...E con un ex tentatore della trasmissione!

Temptation Island, Anna Acciardi avrebbe voltato pagina con un ex tentatore: la segnalazione

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano nella sua pagina Instagram, infatti, sembra che Anna Acciardi abbia finalmente deciso di dimenticare Alfred Ekhator con un ex tentatore! L'esperta di gossip, infatti, ha postato un messaggio di una sua followers che rivelava di aver visto la ragazza in un centro commerciale romano insieme a un ex protagonista del reality.

Stiamo parlando dell'ex tentatore Fouad Elshafi, che è stato tentatore nell'edizione del 2023 e ha un fratello gemello, Yousif, anche lui tentatore. La segnalazione riporta che i due sono rimasti molto tempo nel parcheggio del centro commerciale e si sono scambiati diversi baci:

"Sono rimasti per tutto il tempo nel parcheggio del centro commerciale a baciarsi. Non ci posso credere, avevo ragione, erano proprio loro!"

Al momento, si tratta solo di segnalazioni e la diretta interessata non ha fornito alcuna conferma del nuovo flirt che avrebbe intrapreso con l'ex tentatore della trasmissione.

