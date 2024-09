Temptation Island, "Alfred Alfred e la tentatrice Sofia Costantini sono usciti insieme" l'ultimo rumors

Gossip TV

Per la coppia formata da Anna Floacciardi e Alfred Ekhator, tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Tempation Island, ci sarebbe un risvolto inaspettato.

Per la coppia formata da Anna Floacciardi e Alfred Ekhator, tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Tempation Island, ci sarebbe un risvolto inaspettato.

Tempation Island, Alfred e Sofia "sono felicissimi e super affiatati"

Anna e Alfred hanno deciso di partecipare al programma per affrontare i problemi di fiducia nati dopo che Anna aveva scoperto un tradimento. La coppia, fidanzata da 1 e 9 mesi, sembrava già effettivamente in crisi tanto che la ragazza lamentava al fidanzato di non ricevere abbastanza attenzioni e di non fidarsi di lui. Durante il loro percorso nel reality, la situazione non è migliorata, anzi, Alfred si è avvicinato fin da subito alla tentatrice Sofia, e Anna ha dovuto confrontarsi con una serie di video che hanno aumentato i suoi dubbi. Fin dall'inizio, Alfred è apparso propenso a flirtare e a mettersi in gioco con le tentatrici, mentre Anna cercava di affrontare il dolore e la confusione causati dalla loro relazione traballante.

Alessandro Rosica, noto per i suoi scoop sul mondo dello spettacolo, ha rivelato un'importante indiscrezione sul finale della coppia: i due sarebbero usciti separati dal programma. Ma non è tutto. Secondo Rosica, Alfred avrebbe lasciato il programma con Sofia Costantini e pare che i due abbiano deciso di iniziare una nuova storia d'amore al di fuori del reality e che la loro relazione stia proseguendo a gonfie vele.

"Alfred e Sofia Costantini sono usciti insieme da Temptation Island e sono felicissimi e super affiatati. Tradita dunque la fidanzata Anna"

Temptation Island le sei coppie:

Diandra e Valerio:

da 7 anni e mezzo, convivono da 7, a Roma. Diandra originaria di Firenze e Valerio di Brindisi. Diandra scrive al programma perché Valerio la mette di fronte ad una scelta di vita. Vorrebbe che lasciasse le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove lui ha la su famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Per Valerio ciò che conta sono le piccole cose, come mangiare un panino di fronte al mare o camminare sotto la pioggia. Diandra non crede a “due cuori e una capanna”. Valerio partecipa perché lui si è già sacrificato per questo rapporto e crede che i ritmi di vita che hanno, dovuti al lavoro di lei, non gli stiano permettendo di coltivare il loro amore.

Titty e Antonio:

Antonio, 27 anni, impiegato. Convive da un anno in provincia di Napoli, con Titty, 24 anni, parrucchiera. Stanno insieme da 3 anni. Antonio scrive a Temptation Island perché Titty è troppo gelosa. Se vuole uscire può farlo solo con lei o con il suo vicino di casa, di cui lei si fida. Titty: Titty partecipa perché non si fida di Antonio dato che, dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, ha scoperto che Antonio aveva un’altra fidanzata. Antonio per farsi perdonare si è tatuato il volto di Titty sul polpaccio. Inoltre, per rassicurarla, a marzo 2024 sotto la Torre Eiffel, Antonio ha chiesto a Titty, di sposarlo.

Mirco e Giulia:

Giulia, 30 anni, ha un e-commerce di gioielli in argento, fidanzata da 9 anni con Mirco, 31anni, agente di commercio. Convivono da 3 anni in una casa di proprietà di Mirco. Scrive Giulia a Temptation Island: dopo 9 anni di relazione, non sa più se Mirco la ama. In questi anni è capitato più volte che litigassero e che, per scelta di lui, lei andasse via di casa. Nonostante ciò è sempre stata lei a ricercarlo. Temptation Island per Giulia significa avere del tempo per se stessa senza Mirco. Mirco partecipa a Temptation Island per capire una volta per tutte che strada deve prendere questa relazione.

Alfred e Anna:

Anna, 27 anni, laureata in psicologia, fidanzata con Alfred, 25 anni, operaio. Vivono entrambi a Perugia, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, non convivono. Anna scrive perché ama Alfred e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia. Alfred accetta di partecipare perché sa che Anna non si fida di lui e questo li porta continuamente a litigare.

Fabio e Sara:

Sara, 22 anni, ballerina e barista, vive a Ravenna ed è fidanzata con Fabio, 35 anni, che vive a Catanzaro e che ha un e-commerce di abbigliamento e lavora nei locali. Stanno insieme da 1 anno, ma la loro frequentazione è iniziata 6 mesi prima. Sara scrive al programma perché non crede siano in due in questa relazione, sente di fare tutto lei. Vuole capire se vale la pena continuare la loro storia d’amore. Fabio partecipa a Temptation Island perché crede che, sentimentalmente, lui e Sara vadano a due velocita’ diverse, pensa che lei sia piu’ avanti di lui.

Alfonso e Federica

Federica, 20 anni, estetista. Fidanzata con Alfonso, 25 anni, direttore di un locale che organizza eventi. Stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Federica scrive perché per Alfonso ha rinunciato a tutto perché lui non vuole che vada a ballare, non accetta una pizza con le amiche, mai una vacanza, mai niente senza di lui. L’unica volta in cui si è allontanata da lui per fare un corso a Roma, Alfonso si è presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei. Federica e’ stanca di non vivere la sua eta’. Alfonso è certo di avere ragione e dopo l’episodio di Roma e’ rimasto molto deluso da Federica, perche’ lei non lo rassicura quanto lui vorrebbe. Alfonso vuole capire se puo’

fidarsi di lei.

Scopri le ultime news su Temptation Island.