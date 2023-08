Temptation Island, Alessia Ligotti svela la verità sul rapporto con il tentatore Lollo dopo la rottura con Federico Viviani

Gossip TV

Ecco cosa è successo tra Alessia Ligotti e il tentatore Lollo dopo Temptation Island.

Alessia Ligotti è tornata a parlare di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, la protagonista della decima edizione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha chiarito il rapporto sia con il suo ex Federico Viviani che con il tentatore Lorenzo Di Curzio.

Alessia Ligotti e il tentatore Lollo stanno insieme? Parla lei

Nessun lieto fine per Alessia Ligotti e Federico Viviani a Temptation Island. Dopo ben tre anni di relazione, i due hanno infatti deciso di dirsi addio e voltare pagina. A distanza di alcune settimane dalla loro partecipazione al reality delle tentazioni, Alessia ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi fan svelando il rapporto che la lega oggi al tentatore Lollo:

Me lo state chiedendo in tantissimi. Voglio rispondere una volta per tutte a questa domanda. Io e Lollo non ci frequentiamo. Ho capito che siamo caratterialmente incompatibili.

Arriverà una replica da parte di Lollo? Per quanto riguarda invece il rapporto con il suo ormai ex fidanzato Federico, che sta trascorrendo le vacanze insieme agli altri fidanzati della decima edizione di Temptation Island, Alessia ha rivelato di sentirlo: "Siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo".

