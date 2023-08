Temptation Island, Alessia difende l'ex fidanzato Federico travolto dalle critiche dopo il reality

Gossip TV

Alessia Ligotti, a pochi giorni dalla conclusione della sua avventura nel viaggio dei sentimenti di Temptation Island, ha invitato tutti a smettere di offendere l'ex fidanzato Federico Viviani.

Alessia Ligotti, a pochi giorni dalla conclusione della sua avventura nel viaggio dei sentimenti di Temptation Island, ha invitato tutti a smettere di offendere l'ex fidanzato, Federico Viviani.

Temptaion Island: Ale difende Federico dai feroci attacchi del web

Il 31enne triestino è stato particolarmente criticato per il comportamento avuto nei confronti della fidanzata, che ha più volte sminuito e deriso durante il suo percorso nel villaggio. Federico non si è decisamente accattivato le simpatie del pubblico e una volta concluso il programma è stato travolto da centinaia di commenti velenosi e offensivi. A tal proposito, la ragazza ha deciso di intervenire chiedendo a tutti di avere maggiore rispetto per un ragazzo a cui, nonostante tutto, è legata da un sentimento di affetto.

"Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio - ha scritto Alessia una Ig Stories condivisa sul suo profilo Instagram Siete stupendi. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per i motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti."

Scopri le ultime news su Temptation Island