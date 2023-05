Temptation Island, Alessandra De Angelis e le confessioni sulla quarta gravidanza

Gossip TV

L'ex concorrente di Temptation Island, Alessandra De Angelis ha svelato alcuni retroscena sulla sua quarta gravidanza. Vediamo insieme cosa ha racconta!

L'ex concorrente di Temptation Island, Alessandra De Angelis ha annunciato qualche settimana fa di essere in dolce attesa del suo quarto figlio da Emanuele D'Avanzo, con cui ha partecipato al reality di Canale 5.

Temptation Island, Alessandra De Angelis sulla gravidanza

La coppia si era lasciata durante il programma, preferendo non uscire insieme dal reality, ma si erano poi ritrovati e nel 2016 hanno deciso di sposarsi e nel 2017 è nata la primogenita Beatrice, a cui sono seguiti Enea nel 2019 e Adria nel 2021. Il giorno di Pasqua, l'influencer ha svelato che la famiglia si sarebbe allargata ulteriormente, accogliendo un quarto bambino.

In merito alla gravidanza, De Angelis sui social ha svelato alcuni dettagli sulla gravidanza, come il giorno in cui ha scoperto di essere in dolce attesa:

"Domenica 5 marzo, i sitomi erano sempre più chiari, il seno super dolente, i profumi e gli odori troppo forti. La digestione già strana, eppure, mancavano ancora dei giorni all'arrivo del ciclo. E infatti la doppia linea, anche se sbiadita. Dissi 'Adria, vieni a fare la spesa con mamma'. Andammo al supermercato e al ritorno in farmacia a comprare il test. Dentro di me già sapevo"

L'ex concorrente ha anche svelato che partorirà con il parto cesareo e che la data è prevista per il 6 novembre. Al momento, ha svelato, non soffre di nausee o dolori particolari, ma ha una grande fame, rivelando di aver già preso qualche chilo dall'inizio della gravidanza. Sul nome che darà al piccolo, ha rivelato:

"L'iniziale sarà la B."

