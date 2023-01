Temptation Island 2023, svelata già la prima clamorosa e amatissima coppia, l'indiscrezione

Gossip TV

Il reality dei sentimenti di Canale 5 è pronto a tornare con la nuova attesissima edizione: nuova location e una nota coppia sarebbe pronta a partecipare.

Il reality dei sentimenti di Canale 5 ,Temptation Island, è pronto a tornare con la nuova attesissima edizione dopo un anno di stop. Il programma, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, condotto da Filippo Bisciglia, è stato per anni un appuntamento imperdibile del palinsesto estivo del piccolo schermo.

Temptation Island, l'indiscrezione sulla prima coppia che parteciperebbe alla prossima edizione

Il format, basato sul programma olandese Blind Vertrouwen, mette alla prova alcune coppie non sposati e senza figli, isolandoli in compagnia di avvenenti e aitanti single con lo scopo di tentare i fidanzati e le fidanzate suscitando gelosie, paure, rabbia o riflessioni che possano far ritrovare l'amore o perderlo. Un appuntamento fisso per i più giovani e per gli amanti dei "reality".

Mediaset ha rinnovato i suoi diritti e Temptation Island è pronto a tornare nella rete ammiraglia di Cologno nel consueto periodo estivo che va da giugno a luglio. Non sono previsti cambiamenti di rilievo fatto eccezione per la location che sembra rinuncerà al Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula al Resort Aeneas Landing a Gaeta, dove si svolse la seconda edizione del reality.

Stando alla prima ghiotta esclusiva sui partecipanti, sembrerebbe probabile l'arrivo di una coppia molto nota direttamente dal dating show di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Di un amore nato nel parterre dell' over che ha conquistato i telespettatori di Canale 5: la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrerebbe proprio ad un passo dalla partecipazione.

Temptation Island non sarebbe una novità per la Platano. L'ex dama ha già partecipato al programma in coppia con Riccardo Guarnieri nel 2018 nel corso della sesta edizione.