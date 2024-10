Taylor Mega durissima contro la sorella: "In vacanza col mio ex, siete due merd..."

Gossip TV

Taylor Mega ha accusato la sorella Giada di averla tradita con il suo ex fidanzato: lo sfogo su Instagram

Compleanno amaro per la chiacchieratissima influener Taylor Mega che di recente è tornata alle cronache rosa confermando di aver avuto un flit con Fedez.

Taylor Mega attacco alla sorella Giada: "Mi dispiace per i miei genitori che non si meritavano queste storie. Ma non me le meritavo nemmeno io"

Taylor, che si trova a Dubai per festeggiare il suo 31ensimo compleanno ha scelto di condividere sui social il suo vero e proprio disprezzo nei confronti della sorella Giada Todesco che sta frequentando un suo ex fidanzato.

"Il premio miglior merd* dell'anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme" ha scritto la Mega per poi continuare e spiegare meglio cosa sta succendendo Tra le due sorelle Todesco (il vero nome infatti della modella e influecer fruilana è Elisa Todesco) è in corso una vera e propria faida familiare. Nelle storie del suo account social Taylor è stata durissima contro Giada:

"Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza: chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me)"

La storia pubblicata da Taylor nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre è stata rimossa, ma sul web è ancora visibile l'ultimo furioso messaggio che l'influencer ha rivolto alla sorella:

"Ps. Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po' di visibilità. La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo"

Mega non ha usato giri di parole per scagliarsi contro la sorella Giada, alla quale è sempre stata molto legata

"Sono in vena di confessioni... non è la prima volta che si prende i miei "scarti" per farmi ripicche o forse solo per farsi le vacanze sugli yacht. La favola della ragazza che pensa solo al lavoro e alla famiglia è appunto una favola"

Taylor ha confessato di avere giustificato spesso il comportamento di Giada negli ultimi anni:

"Poverina magari avere una sorella ingombrante e essere conosciuta sempre e solo per la “sorella di”, la faceva sentire inferiore e quello era il suo modo per sentirsi superiore. Non ti bastava uscire con questi sfigati che fino all'ultimo mi stavano addosso finché non li bloccavo e allora per ripicca ripiegavano su di te. No, non ti bastava, ti devi prendere pure gli scarti delle amiche. Ho sopportato per anni. Ho pianto tanto per lei. Anche stanotte, nonostante le tante gocce per calmarmi. Sono stufa di stare zitta a guardare e fare sempre la superiore"

Prima di concludere Taylor Mega ha ammesso che questa vicenda ha incrinato irrimediabilmente i rapporti familiari e si è scusata con i suoi genitori: