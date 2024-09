Taylor Mega a gamba tesa sul dissing tra Fedez e Tony Effe: "Fanno tutte le santarelline", frecciata alla Ferragni?

Gossip TV

Taylor Mega, già citata più volte nel dissing tra Fedez e Tony Effe (con tanto di comparsata nel video dell'ex marito di Chiara Ferragni) è intervenuta sui social con un post velenoso indirizzato forse alla nota influencer digitale.

Taylor Mega contro Chiara Ferragni?

La diatriba tra Fedez e Tony Effe sta facendo esplodere letteralmente il web e il clamore della vicenda non cessa di placarsi.

Tutto ha avuto inizio con Tony, che nella sua performance su Red Bull 64 Bars: Tony Effe prod. LAX & FT Kings, ha attaccato Niky Savage definendolo una sua pessima imitazione ("Sei una brutta imitazione, brutta copia sei un’offesa") e ha criticato Fedez ("La tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo"). Inoltre, ha menzionato la sua ex moglie, Chiara Ferragni ("La Chiara dice che mi adora"). In risposta, Niky Savage ha rilasciato il brano Bufu Freestyle, dove non solo attacca Tony, ma fa riferimento anche alla sua ex, Taylor Mega e a Giulia De Lellis, con cui Tony ha iniziato una frequentazione ("So tante cose sulla tua Giulietta ma non le dico perché sono un uomo").

Anche Fedez ha risposto pubblicando il brano L’infanzia difficile di un benestante. Nel video appare Taylor Mega, ex di Tony, e Fedez che menziona anche Vittoria Ceretti e Chiara Biasi ("Con Chiara Biasi a farti di kea, parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva: ‘Eri tu la mia btch’ non Taylor Mega"). Inoltre, ha confermato i rumors su un presunto flirt tra Tony e Chiara Ferragni ("Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami").

In risposta, Tony ha anticipato l'uscita del suo singolo Chiara,con riferimenti a Fedez su suo orientamento sessuale, sull'aver lasciato la moglie quando aveva bisogno di lui e rime in cui sono stati anche menzionati i figli del rapper, i figli Leone e Vittoria "(Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora. Ti piace uomo oppure donna, non ti devi sentire in colpa"; "Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via"; "Hai fatto figli solamente per postarli, che penseranno quando saranno grandi"; "Hai perso moglie, non hai famiglia, la prossima figlia la devi chiamare Sconfitta"; "Non assomigli a tuo figlio, lo hai chiamato L... ma sei un coniglio")

In tarda serata Fedez ha replicato alle parole di Tony e lo ha fatto anche Chiara Ferragni che ha chiesto, senza mezzi termini di lasciare in pace lei e i suoi figli.

"Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano e Scarso nel rap, scarso nei valori" ha scritto invece l'ex marito.

Poco dopo, è arrivata quella che sembra essere una frecciatina di Taylor Mega rivolta proprio alla Ferragni: attraverso una Instagram story, l'influencer ha dichiarato:

"Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza".