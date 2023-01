Tali e Quali, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi show, frecciatine tra di loro e l'intervento di Carlo Conti

Gossip TV

Nella puntata di Tali e Quali, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi hanno dato il meglio di loro stessi, nominando Maria De Filippi e costringendo Carlo Conti a intervenire. Ecco cosa è successo.

Baruffe tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi durante la puntata di Tali e Quali, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti e in onda il sabato sera. La causa? A quanto pare è Maria De Filippi...

Tali e Quali, Cristiano Malgioglio nomina Maria De Filippi e Loretta Goggi si infuria. Necessario l'intervento di Carlo Conti

Due dei giudici di questa edizione di Tali e Quali si sono scambiati qualche frecciatina di troppo, a causa della menzione, da parte di Malgioglio di Maria De Filippi. Negli ultimi tempi, infatti, nei programmi delle reti rivali, si evita con ogni mezzo di nominare i conduttori di altri programmi, rischiando a volte anche di commettere degli scivoloni ridicoli pur di non dare voce alla concorrenza.

Cristiano Malgioglio, sempre insofferente a certe regole, ha candidamente nominato la regina di Canale 5, Maria De Filippi, che il sabato sera è alla conduzione di C'è Posta per Te. L'occasione si è presentata dopo un'esibizione di un'imitazione di Michele Bravi, artista molto amato da De Filippi, tanto che è comparso ad Amici in più di un'occasione. Malgioglio non ha potuto non commentare dicendo:

"Cara Loretta, come tu ben sai, Maria De Filippi se lo è preso per Amici"

Un commento innocente, ma al quale Loretta Goggi ha risposto piccata: "Se non parli di Maria ti senti male?!". Ma imperterrito, Malgioglio ha continuato, rivolgendosi anche agli autori di Tali e Quali ed elogiando la concorrenza.

A intervenire ci ha pensato il conduttore Carlo Conti, che con il suo solito aplomb ha chiuso la discussione scherzando sul mandare una lettera a C'è Posta per Te e far prendere Malgioglio.