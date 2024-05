Tale e Quale Show, una prof di Amici sostituirà Loretta Goggi? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Dopo l'addio di Loretta Goggi a Tale e Quale Show, spunta un'indiscrezione su una possibile sostituita: tra i nomi anche una prof di Amici!

Tale e Quale Show è uno dei programmi Rai più apprezzati dal pubblico: merito della conduzione di Carlo Conti, del grande impegno del comparto tecnico che si occupa di ricreare fedelmente le sembianze degli artisti che i concorrenti andranno a imitare, ma non per ultima anche della giuria della trasmissione. Per 12 edizioni la giuria è stata composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgiglio e Giorgio Panariello, ma per la prossima edizione, mentre gli ultimi due sono stati già confermati, dovremo fare a meno dell'eleganza e della classe di Loretta Goggi.

Tale e Quale Show, Loretta Goggi sostituita da una prof di Amici? L'ultima indiscrezione

Pochi giorni fa, infatti, Loretta Goggi ha annunciato che lascerà la giuria di Tale e Quale Show dopo ben 13 anni di presenza nella trasmissione. Ma chi potrebbe sostituirla? Da qualche ora è scattato il toto nomi e secondo TvBlog potrebbe essere in lizza anche una prof di Amici di Maria De Filippi, il popolare talent show di Canale5.

Per sostituire l'amatissima Loretta Goggi occorrerà sicuramente un nome altrettanto valido e apprezzato dal pubblico e che abbia la giusta conoscenza del mondo dello spettacolo e delle sue dinamiche per far parte del complesso meccanismo di Tale e Quale Show. Tra i nomi più papabili sono spuntate sia Matilde Gioli ed Elena Sofia Ricci. Ma anche nomi di conduttrici molto note al pubblico della Rai: Mara Venier e Alessia Marcuzzi.

Secondo il portale di informazione, nel toto nomi è presente anche il nome di un'amata prof di Amici di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini. La showgirl e ballerina è stata un volto importante in Rai, tanto da affiancare Amadeus come co-conduttrice nell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2024. Cuccarini ha raccontato che, in passato, le era stata offerta la conduzione di un programma Rai, ma aveva preferito rifiutare e confermare invece la sua presenza ad Amici, nel corpo docenti. Tra i vari nomi che sono emersi ci sono anche Simona Ventura, Andrea Delogu e Platinette.

Ecco cosa riporta TvBlog per quanto riguarda la possibile presenza in giuria di Lorella Cuccarini:

"Per la sostituta di Loretta Goggi(già, perchè sempre di personaggio femminile si tratterà, e non poteva essere altrimenti con due personaggi maschili confermati) c’è una girandola di nomi in libertà. Fra di essi abbiamo captato quello di Alessia Marcuzzi, orfana nel prossimo autunno di Boomerissima e già partner di Carlo ai David di Donatello e chissà magari pure del prossimo Sanremo. Poi circolano i nomi di due attrici, ovvero Matilde Gioli,fra le protagoniste di DOC, e Elena Sofia Ricci, già star di Che Dio ci aiuti. Due fiction di successo proprio della prima rete Rai. Fra le candidate spicca poi il nome di Mara Venier, che farebbe una bella coppia con Cristiano Malgioglio, suo grande amico e partner di giochi televisivi. Poi altri nomi in circolazione ci sono quelli di Simona Ventura, Andrea Delogu, Lorella Cuccrini, Platinette."

Tale e Quale Show, Loretta Goggi lascia il programma dopo 13 anni

La notiza dell'addio di Loretta Goggi a Tale e Quale Show è stata condivisa dalla stessa artista, attraverso un post sui social. Le motivazioni che hanno spinto la cantante a prendere questa decisione sono state spiegate nel post in questione: in esso, Loretta Goggi affermava che l'arrivo in famiglia del suo pronipotino ha modificato radicalmente la sua visione della vita e del lavoro.

La gioia provata e il desiderio di godersi il nuovo arrivato l'hanno spinta, perciò, a riconsiderare le sue scelte lavorative e di rimettere sé stessa e la sua famiglia al primo posto. Da qui, la decisione di ritirarsi dall'amatissimo programma che è stato la sua casa per lunghi 13 anni. Loretta Goggi ha deciso di condividere le sue motivazioni con i suoi fan perché ha sempre apprezzato la fedeltà del suo pubblico e dei suoi fan ed era doveroso per lei informarli di persona:

"Vi racconto tutto questo perché penso che dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di "Tale e Quale Show" (programma che rimarrà sempre nel mio cuore), così come a qualsiasi cosa che possa allontanarmi dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci coinvolgono nella loro storia, restituendo alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe essere regalato da un'altra esperienza: un'ondata di amore, allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita"