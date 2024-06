Tale e Quale Show, spunta il nome di chi potrebbe sostituire Loretta Goggi in giuria

Gossip TV

Una nota e amata conduttrice, ex volto di Mediaset potrebbe prendere il posto di Loretta Goggi nella giura di Tale e Quale Show.

Loretta Goggi, qualche settimana fa, ha annunciato sui social che, dopo 13 anni, lascerà il noto e popolare talent show di Rai1, Tale e Quale Show, per dedicarsi alla sua famiglia.

Alessia Marcuzzi nella giura di Tale e Quale Show?

Tale e Quale Show , basato sul format spagnolo "Tu cara me suena", il programma vede protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport impegnati nell'imitazione di celebri cantanti sia italiani che internazionali. I concorrenti devono esibirsi dal vivo, cercando di replicare non solo la voce e lo stile dei cantanti originali, ma anche il loro aspetto, grazie a trucco, parrucche e costumi specifici. Ogni settimana, le loro performance vengono giudicate da una giuria composta da esperti del settore e occasionalmente da ospiti speciali. Nella giura del talent, una certezza granitica è sempre tata Loretta Goggi che ha ricoperto questo ruolo per oltre un decennio. Dal momento in cui la cantante romana ha annunciato l'addio al programma, si sono susseguite numerose indiscrezioni su chi potrebbe sostituirla nella giuria e stando a ciò che ha riportato oggi TvBlog potrebbe arrivare una conduttrice molto amata, ex volto storico di Mediaset che è tornata a Piazza Mazzini con uno show tutto suo, Boomerissima, che dopo due edizioni sulla seconda rete, sembra che non sia prevista una nuova messa in onda. Al timone del varietà c''è stata Alessia Marcuzzi e sembrerebbe proprio "La Pinella "il volto più accreditato per la giura di Tale e Quale.

"Nelle ultime ore però, secondo quanto ci risulta, Carlo "avrebbe fatto salire al Quirinale" uno di questi nomi per conferirgli l'incarico di nuova giurata di Tale e quale show 2024. Il nome in questione sarebbe quello di Alessia Marcuzzi, con la quale ha condotto recentemente la cerimonia di consegna dei Donatello su Rai 1. David di Donatello".

Pare inoltre che Carlo Conti voglia aggiungere anche un quarto giurato: